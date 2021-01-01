تشهد سيتي 2022 أقل زيادة رسمية على سيارات هوندا في مصر



سيتي 2022 سيتي 2022

شهد سوق السيارات المصري مؤخرا تقديم زيادة سعرية على موديل 2022 من سيارة هوندا سيتي في السوق المحلي، حيث شهد هذا الموديل أقل زيادة رسمية من الوكيل على سيارات هوندا خلال هذا الشهر، وتم الإعلان عن الأسعار الجديدة لهذا الموديل كالتالي:



- فئة أولى من 430 إلى 540 ألف جنيه (زيادة 110 ألف جنيه).



- فئة ثانية من 450 إلى 560 ألف جنيه (زيادة 110 ألف جنيه).

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جدير بالذكر أن هذا الموديل يتم تقديمه بمحرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 116 حصان وعزم 145 نيوتن متر، ونظام حقن للوقود، ويتصل المحرك بناقل حركة CVT (أوتوماتيكي ذو تعشيق مستمر) مع خاصية الجر الأمامي.ويحمل هذا الموديل من هوندا سيتي التجهيزات التالية:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 15 بوصة.- نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- مثبت سرعة.- نظام الكتروني للمحافظة على ثبات السيارة.- مصابيح أمامية هالوجين.- مصابيح LED خلفية.- مصابيح ضبابية خلفية.- فرش داخلي من القماش.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- مرايات جانبية كهربائية.- كاميرا خلفية.- شاشة باللمس 8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضاف إليها:- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 16 بوصة.- مصابيح LED ضبابية أمامية.- مصد خلفي رياضي.- مرايات جانبية سوداء.- نظام لتغيير السرعة من عجلة القيادة.