عطل مفاجئ فى «واتساب» عالميًا.. ما السبب؟

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صورة الخبر: واتساب
واتساب

فوجئ الكثير من مستخدمي تطبيق واتساب، صباح الثلاثاء، بتوقف خدمة المحادثات على هواتفهم.

وقبل أيام، أعلنت "واتساب" توقف إصدار التطبيق الأشهر استخدامًا عن العمل في ملايين الأجهزة حول العالم لبعض لإصدارات iOS نتيجة لإيقاف الدعم لأنظمة تشغيلها بدءا من يوم أمس 24 أكتوبر.

توقف واتساب عن العمل
وطبقًا لإعلان واتساب سيسقط الدعم عن إصدارات iOS 10 وiOS 11، كما أن أنظمة التشغيل المدعومة من قبل واتساب تبدأ من نظام التشغيل iOS 12 والإصدارات الأحدث كنظم تشغيل مدعومة.

وينبغي على مستخدمي تلك الهواتف ذات الإصدار المذكور، تحديث نسخة iOS كشرط للاستمرار في استخدام واتساب، كما أن هذه النسخة غير متوافقة مع هواتف iPhone 5 وبالتالي لن يستطيع مستخدموها التحديث.

المصدر: المصرى اليوم

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