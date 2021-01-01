يتيح التحديث الجديد «لآبل Ios 16.1» تطبيق فيتنس+ لهذه الأجهزة فقط



Ios 16.1 Ios 16.1

أتاح تحديث «آبل» اليوم الإثنين، الوصول لتطبيق فيتنس+ للياقة البدنية لمستخدمي أجهزة «آيفون» و«آيباد»، وتلفزيون «آبل» على نظام تشغيل «Ios 16.1»، وهذا التحديث متاح لأجهزة آبل بداية من إصدار هاتف «آيفون 8»، والذي يملك عدة مميزات جديدة تختلف كثيرًا عن سابقتها في «آي أو أس 16»، و«Ios 16» الذي تم إطلاقه في سبتمبر الماضي.



ويتيح التحديث الجديد، خدمات التطبيق حتى لو لم يملك الشخص ساعة «آبل ووتش»، مع العلم أن «فيتنس+» يعمل على الهواتف مقابل اشتراك مادي يبلغ 9.99 دولار في الشهر.



إضافة لتوفير خانة «شحن بالطاقة النظيفة»، وهي ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتحسين الشحن عندما تتوفر مصادر طاقة أكثر نظافة، مما يقلل من انبعاثات البصمة الكربونية لهواتف «آيفون».

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وتتوفر هذه الميزة في رمز البطارية، يمكنك اختيارها من الإعدادات تحت اسم «Battery Health & Charging»، وأسفلها تجد نص صغير مكتوب فيه: «يحاول آيفون في منطقتك أن يقلل من البصمة الكربونية من خلال طريق الشحن الانتقائي، حين تتوفر كهرباء ذات انبعاثات كربونية منخفضة«.كما يتضمن التحديث مكتبة صور مشتركة على خدمة «آي كلاود» (خدمة التخزين الخاصة بهواتف آبل للمعلومات السحابية)، ومن خلالها يتمكن المستخدمون من إضافة وحذف الصور وتعديلها.كما يضيف إمكانية إنشاء مكتبة صور وفيديوهات على «آي كلاود»، بدعوة الأصدقاء، حيث يمكنك دعوة ما يصل إلى 6 أشخاص إلى هذه المكتبة الجديدة المخصصة لإضافة الصور وتعديلها وحذفها، أيضاً مُضاف لها إبداء الإعجاب بها. ومن خلالها يستطيع الشخص تحديد أي مجموعة صور على هاتفه وإرسالها بطريقة تلقائية إلى هذه المكتبة.ويشمل التحديث أحدث أخبار الألعاب الرياضية وتطبيقات توصيل الطعام مع تطبيقات خدمات النقل، ومع غلق قفل شاشة الهاتف في التحديث الجديد، تظهر تنبيهات من خدمة الأنشطة الحية من «آبل» النزودة بمعلومات فورية.