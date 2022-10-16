يمنع واتساب هذه الهواتف من استخدامه.. «إعرف جهازك منهم ولالا»

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صورة الخبر: واتساب
واتساب

بداية من اليوم سيوقف تطبيق واتساب العمل على بعض الأجهزة تبعًا للتحديثات الجديدة للشركة، حيث يمنع الحصول على أي تحديثات أو مميزات مستقبلية لجميع إصدارات الهواتف التي تعمل بنظام iOS 10، وiOS 11.

وقالت «ميتا» الشركة الأم المالكة لتطبيق واتساب، إن الهواتف التي سيتم إيقافها من بينها iPhone 5 وiPhone 5C .لذا على المستخدمين تحديث إصدارات هواتفهم الذكية إلى آخر نسخة من أنظمة التشغيل الخاص بهم، في حالة كانت هواتفهم لم تحدث تلقائيًا.

ووفقاً لمركز مساعدة Whatsapp فإن المستخدمين يحتاجون إلى نظام التشغيل iOS 12 على الأقل كي يمكنهم استخدام التطبيق، وكذلك إصدار 4.1 لمستخدمين هواتف أندرويد Android أو أنظمة تشغيلية أحدث منهم.

كيفية معرفة نظام تشغيل هاتفك
ولمعرفة نظام تشغيل هاتفك في البداية عليك الانتقال إلى قائمة الإعدادات في تطبيق واتساب من ثم اختيار «حول الهاتف» لمعرفة اخر إصدار لتطبيقك، وفي حالة وجدت تحديث متاح اختر تحديثه لمتابعة استخدام واتساب.

المصدر: المصرى اليوم

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