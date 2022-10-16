يمنع واتساب هذه الهواتف من استخدامه.. «إعرف جهازك منهم ولالا»

بداية من اليوم سيوقف تطبيق واتساب العمل على بعض الأجهزة تبعًا للتحديثات الجديدة للشركة، حيث يمنع الحصول على أي تحديثات أو مميزات مستقبلية لجميع إصدارات الهواتف التي تعمل بنظام iOS 10، وiOS 11.
وقالت «ميتا» الشركة الأم المالكة لتطبيق واتساب، إن الهواتف التي سيتم إيقافها من بينها iPhone 5 وiPhone 5C .لذا على المستخدمين تحديث إصدارات هواتفهم الذكية إلى آخر نسخة من أنظمة التشغيل الخاص بهم، في حالة كانت هواتفهم لم تحدث تلقائيًا.
ووفقاً لمركز مساعدة Whatsapp فإن المستخدمين يحتاجون إلى نظام التشغيل iOS 12 على الأقل كي يمكنهم استخدام التطبيق، وكذلك إصدار 4.1 لمستخدمين هواتف أندرويد Android أو أنظمة تشغيلية أحدث منهم.
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