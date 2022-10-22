سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء يرتفع ..وانخفاض في السعودية والإمارات



سعر الذهب سعر الذهب

سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، استقرار في الساعات الأولى من بداية التعاملات، عقب ارتفاعه المفاجىء بنحو 14 جنيها لعيار 21 حققه أمس.



بينما انخفض سعر الذهب في السعودية والإمارات بالتزامن مع هبوط المعدن الأصفر عالميا بالبورصة العالمية، حيث تراجعت الأوقية نحو 11 دولارا لتسجل 1649 دولار.



أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

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سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر عيار 24 خلال التداولات حوالي 1292 جنيها.وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر إلي 1130 جنيها .ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر إلي 968 جنيها.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 753 جنيها.سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الإماراتسجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الإمارات عيار 24 خلال التداولات حوالي 194.5 درهم.وجاء سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في الإمارات عند مستوى 178 درهم.وتداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 170 درهم.ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلي 146 درهم.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 113.5 درهم.سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السعوديةبلغ سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية عيار 24 خلال التداولات حوالي 199 ريال.ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية عند مستوى 182 ريال.وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية عند مستوى 174 ريال.وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية إلي 149 ريال.وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 116 ريال.