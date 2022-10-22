أسعار العملات فى البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 25-10-2022

يرصد موقع «أموال الغد» أحدث تحركات أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25-10-2022 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه، حيث تباينت أسعار العملات فى مصر ليسجل الدولار 19.61 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر اليورو 19.41 جنيه للشراء و19.49 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنوك المصرية
ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلى المصري إلى 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني إلى 19.59 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع، وطرح البنك التجاري الدولي سعر الدولار بنحو 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنوك المصرية
سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 19.23 جنيه للشراء و19.54 جنيه للبيع، فيما سجلت العملة الأوروبية ببنك مصر 19.23 جنيه للشراء و19.54 جنيه للبيع، فيما سجل اليورو في بنك الإسكندرية 19.21 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع، وسجل اليورو في البركة اليوم 19.19 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.
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