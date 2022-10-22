رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية: «ضحالة السيولة» هي المشكلة الأساسية للبورصة المصرية



رامي الدكاني رامي الدكاني

قال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة مشاكلها معروفة لدى الجميع وفي الجولة الترويجية للبورصة الأسبوع الماضي بدولة الإمارات العربية المتحدة قابلنا مجموعة كبيرة من المستثمرين، مؤكدًا أن لديهم أجندة واضحة حول مشاكل البورصة وأوجه الإصلاح التي نحتاجها.



أضاف خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك أشياء في مقدور البورصة المصرية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية تستطيع حلها، وأشياء أخرى خارج نطاقها ولكن تؤثر عليها بشكل مباشر.



وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن المشكلة الأساسية للبورصة المصرية هي ضحالة السيولة، والتداولات في السوق المصرية، مما يؤدي لأشياء كثيرة أهمها انخفاض أسعار الأسهم والأصول في السوق المصرية، موضحًا أن تلك المشكلة يجب أن تحل بالتركيز على السيولة المحلية، وتعزيزها من الشركات والمؤسسات الوطنية وضخ المزيد من الأموال داخل السوق المصرية، من شركات التأمين وصناديق التأمينات الاجتماعية وهيئة الأوقاف، وإذا استطاعت هذه الصناديق تمويل جزء كبير من التداولات اليومية سنجد اختلافات سعرية كبيرة.