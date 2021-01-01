علامات قد تدل على أمراض الكبد



الكبد الكبد

يعدُّ الكبد من أكبر أعضاء الجسم ويمتد لأكثر من عشرين سنتيمتراً. يوجد في الجهاز الهضمي الذي يشمل الفم والحلق والمعدة والبنكرياس والمرارة والأمعاء الدقيقة. بعض الأعراض يمكن أن تنبه إلى أمراض الكبد.



ما هي وظائف الكبد المختلفة؟



يلعب الكبد العديد من الأدوار الضرورية لعمل الجسم بشكل سليم. وهو مسؤول عن إنتاج الصفراء التي تساعد في هضم الدهون. يخزن هذا العضو أيضاً الجلوكوز والفيتامينات والمعادن من الهضم ويطلقها عندما يحتاجها الجسم.

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وظيفة أخرى للكبد: تصنيع البروتينات التي تعزز تخثر الدم في حالة حدوث جرح أو إصابة. يزيل الكبد أيضاً العناصر الضارّة مثل بقايا الأدوية وفضلات المنتجات التي يمكن أن تتجمد في الدم وينظّم كمية بعض المواد الكيميائية الموجودة بشكل طبيعي في الجسم مثل الكوليسترول.أمراض الكبد: ما هي الأعراض التي تشي بوجودها؟الاضطرابات الهضمية من أعراض مرض الكبديتميز مرض الكبد بخلل وظيفي يصيب الكبد كله أو جزءاً منه. يمكن أن يسبب اعتلال الكبد، أي مرض الكبد، أعراضاً مختلفة، بما في ذلك:- اليرقان الذي ينتج عنه اصفرار بياض العين والجلد؛- صعوبة الهضم؛- إسهال متكرر؛- التعب؛- كتلة محسوسة في الكبد؛- براز شاحب؛- فقدان الوزن؛- اضطرابات هضمية.من الممكن أيضاً أن يتسبب مرض الكبد في حدوث ركود صفراوي، وهو انخفاض أو توقف تدفق الصفراء، وارتفاع ضغط الدم البابي، والذي يتجلى في ارتفاع ضغط الدم بشكل غير طبيعي في الأوردة، أو الاستسقاء، وهو تراكم السوائل في التجويف البطني."أحياناً تكون مظاهر مرض الكبد غير محددة. على سبيل المثال، قد تشمل الأعراض الضعف، والشعور بالتوعك، وفقدان الشهية وفقدان الوزن بشكل طفيف. ومع ذلك، لا يلاحظ بعض الأشخاص هذه الأعراض، وهي أيضاً نموذجية للعديد من الأمراض، لذلك يقول دليل MSD، وهو بوابة معلومات طبية، إن أمراض الكبد يمكن التغاضي عنها بسهولة، خاصة في مرحلة مبكرة.