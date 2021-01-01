لبحوث الفلكية تحذر المواطنين بسبب كسوف الشمس

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كسوف الشمس

قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الكسوف الجزئي للشمس ظاهرة طبيعية.

وأكد الدكتور جاد القاضى: "الظاهرة طبيعية ولا يوجد بها أي شيء غريب ولا أي تداعيات لها، ولا صحة لما يقال على أن الظاهرة نهاية العالم أو قيام الساعة.

وأضاف الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الكسوف الجزئي للشمس سيكون توقيته غدا في الساعة 11 و 54 دقيقة ظهرا ويستمر لمدة ساعتين وربع".

ووجه رسالة تحذير للمواطنين قائلا: "محدش يبص للشمس بعينه المجردة، لأنه قد يصاب بالعمى إذا ركز في الشمس لفترة في هذا التوقيت"، مؤكدا: "لا يوجد أي خطورة على الطلاب ولا داعي لإعطاء إجازة للطلاب بالمدارس".

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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