امرأة إيرلندية تزن 146 كيلوغراما تفقد أكثر من نصف وزنها خلال 14 شهرا فقط

تمكنت الايرلندية كارلا بييرا من دبلن البالغة من العمر 34 عاما من إنقاص نصف وزنها وأصبحت حاملا بفضل معالج نفسي والتخلص من الإدمان على الطعام.
وعانت بييرا، التي تزن 146 كيلوغراما، من اضطراب في الأكل والشره المرضي منذ الطفولة، وفي يوليو 2019، أدركت المرأة أنها تعاني من إدمان على الطعام وتحولت إلى معالج نفسي، بعد ستة أشهر، بدأت تفقد الوزن لأول مرة.
ولإنقاص الوزن، انضمت المرأة إلى برنامج إنقاص الوزن، وخفضت السعرات الحرارية، وبدأت في المشي بانتظام، كما اعتنت بصحتها العقلية وغيرت طريقة تفكيرها.
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