امرأة إيرلندية تزن 146 كيلوغراما تفقد أكثر من نصف وزنها خلال 14 شهرا فقط

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الايرلندية كارلا بييرا من دبلن البالغة من العمر 34 عاما من إنقاص نصف وزنها وأصبحت حاملا بفضل معالج نفسي والتخلص من الإدمان على الطعام.

وعانت بييرا، التي تزن 146 كيلوغراما، من اضطراب في الأكل والشره المرضي منذ الطفولة، وفي يوليو 2019، أدركت المرأة أنها تعاني من إدمان على الطعام وتحولت إلى معالج نفسي، بعد ستة أشهر، بدأت تفقد الوزن لأول مرة.

ولإنقاص الوزن، انضمت المرأة إلى برنامج إنقاص الوزن، وخفضت السعرات الحرارية، وبدأت في المشي بانتظام، كما اعتنت بصحتها العقلية وغيرت طريقة تفكيرها.

ولمدة 14 شهرا، تمكنت من الوصول إلى وزن 63 كيلوغراما، ومع ذلك، شعرت بالفرح أكثر من أي شيء آخر عندما أدركت أنها بعد أن فقدت وزنها تمكنت من إنجاب طفل.

وتقول بييرا: "لم أكن متأكدة بنسبة 100% أنه يمكنني إنجاب الأطفال".

وأشارت أنها مع زوجها "ينتظران ولادة طفلهما الأول".

وذكرت بييرا: "أنا فخورة للغاية بنفسي وبالتغييرات التي حدثت لي، أعلم أنني أستحق الجهد الذي بذلته وما زلت أبذله فيما يتعلق بصحتي وحياتي ".
وأفيد في وقت سابق أنه في الولايات المتحدة، فقد رجل 91 كيلوغراما بفضل قاعدتين بسيطتين وأصبح مدربا للياقة البدنية، بالنسبة لأولئك الذين يريدون إنقاص الوزن، ينصح بزيادة النشاط البدني تدريجيا.

المصدر: روسيا اليوم

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