في ألمانيا اكتشاف بقايا عظام بشرية محترقة عمرها يتجاوز 10 آلاف عام

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عثر علماء الآثار في ألمانيا، في مستنقع دوفينسي بمنطقة شليسفيج هولشتاين، على بقايا عظام بشرية محترقة عمرها 10500 عام، لتصبح بذلك دليلاً على كونها أقدم مقبرة معروفة في ألمانيا.



وأكد العلماء، أن هذه العظام تعود إلى العصر الحجري الوسيط ليعد أقدم بقايا بشرية تم العثور عليها حتى الآن في شمال ألمانيا، وذلك وفقا لما ذكره موقع "إيه تي أي".



وتعتبر البقايا المعثور عليها، هي واحدة من البقايا الوحيدة الموجودة في أوروبا من أوائل العصر الحجري الوسيط بشكل ملحوظ ، وذكرت Arkeo News أن اكتشافًا مشابهًا لبقايا بشرية من العصر في جوتلاند ، الدنمارك ، كان يحمل أيضًا علامات حرق ودفن، وهم يعتقدون أن هذا يشير إلى أن الصيادين القدامى فضلوا هذه الطريقة في التعامل مع موتاهم.

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بالنظر إلى الأدلة على أن القدماء استخدموا مستنقع Duvensee كموقع للتخييم، فلماذا كانت البقايا البشرية بعيدة المنال؟ وفقًا لتقارير Live Science ، يعتقد علماء الآثار أن القدامى دفنوا موتاهم بالقرب من المكان الذي ماتوا فيه، ولم يستخدموا المقابر المتخصصة إلا في العصور اللاحقة.ويشير اكتشاف بقايا بشرية في الموقع إلى جانبًا آخر من جوانب الحياة للصيادين الذين هاجروا إلى المستنقع ، ولكن تظل هناك أسئلة كثيرة.