كسوف الشمس .. تعرف على الموعد الرسمي في مصر والدول العربية وكيفية صلاة الكسوف



كسوف الشمس كسوف الشمس

يشهد العالم الثلاثاء 24 أكتوبر ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس لمدة 4 ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوانِ، وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد أعلن عن إمكانية مشاهدة ورصد ظاهرة كسوف الشمس من داخل مرصد حلوان مجانًا وبدون رسوم للجميع.



كسوف الشمس

جدير بالذكر أنه يمكن رؤيته ككسوف جزئي في أجزاء من أوروبا وجزر الأورال وغرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا ومن شمال شرق أفريقيا، وسيتم تسجيل المرحلة القصوى من كسوف الشمس في سهل غرب سيبيريا في روسيا بالقرب من نيجنفارتوفسك، إحدى المدن الروسية، حيث يغطي قرص القمر حوالي 86% من قرص الشمس.



موعد ظهور كسوف الشمس في مصر والدول العربية

ميعاد كسوف الشمس في مصر

سيبدأ الكسوف داخل مصر في الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريبا، ككسوف شبه ظلي ولا يمكن رؤيته بالعين المجردة، وسينتهي في الساعة الثالثة ودقيقتين و8 ثوان.

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يبدأ الكسوف من شمال غرب أوروبا بالقرب من أيسلاندا في الساعة 8:58 صباحا بتوقيت، وينتقل بعدها تدريجيا إلى شمال أفريقيا، ثم غرب آسيا، ليصل الذروة في الساعة 11 صباحا بتوقيت، وينتهي في تمام الساعة 1:02 بعد الظهر بتوقيت في وسط بحر العرب، وستكون أعلى نسبة للكسوف في روسيا بنسبة 86 %.الكسوفصلاة كسوف الشمس عبارة عن ركعتين؛ وفقا لما قالته دار الإفتاء ويكون لكل ركعة قيامان ثم قراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وبعدها ركعتان وسجدتان.وبالتزامن مع ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية، لحماية الطلاب خلال فترة كسوف الشمس الجزئي والمقرر حدوثه غدا، قائله: «يرجى اتخاذ اللازم نحو توعية الطلاب بكافة المنشآت التعليمية بخطورة النظر إلى الشمس أثناء فترة الكسوف مع اعتبار الأمر هاما وعاجلا».