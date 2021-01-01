كسوف الشمس .. تعرف على الموعد الرسمي في مصر والدول العربية وكيفية صلاة الكسوف

يشهد العالم الثلاثاء 24 أكتوبر ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس لمدة 4 ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوانِ، وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد أعلن عن إمكانية مشاهدة ورصد ظاهرة كسوف الشمس من داخل مرصد حلوان مجانًا وبدون رسوم للجميع.
كسوف الشمس
جدير بالذكر أنه يمكن رؤيته ككسوف جزئي في أجزاء من أوروبا وجزر الأورال وغرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا ومن شمال شرق أفريقيا، وسيتم تسجيل المرحلة القصوى من كسوف الشمس في سهل غرب سيبيريا في روسيا بالقرب من نيجنفارتوفسك، إحدى المدن الروسية، حيث يغطي قرص القمر حوالي 86% من قرص الشمس.
موعد ظهور كسوف الشمس في مصر والدول العربية
ميعاد كسوف الشمس في مصر
سيبدأ الكسوف داخل مصر في الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريبا، ككسوف شبه ظلي ولا يمكن رؤيته بالعين المجردة، وسينتهي في الساعة الثالثة ودقيقتين و8 ثوان.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!