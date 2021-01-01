«الأرصاد الجويه »: أمطار رعدية على هذه المناطق اليوم

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صورة الخبر: الأرصاد الجويه
الأرصاد الجويه

استعرض برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، في تقرير مفصل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر في القاهرة والمحافظات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 50? قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 40? تقريبا، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية ، تكون خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانا على شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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