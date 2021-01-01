كولر يعلن .. قائمة الأهلي لمباراة السوبر أمام الزمالك



كولر كولر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر عن قائمة الفريق لمباراة الزمالك بنهائي كأس السوبر المحلى أمام الزمالك المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.



قائمة الأهلى لمباراة الزمالك



وشهدت قائمة الأهلي لمباراة الزمالك بنهائي كأس السوبر استبعاد النجم المالى اليو ديانج وجاءت القائمة على النحو التالي:



محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، أيمن أشرف، ومحمد هاني وكريم فؤاد واكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد فخري واحمد نبيل كوكا وقفشة وبرونو سافيو واحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وحسين الشحات وحسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين



ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك في مباراة نهائي كأس السوبر المحلي المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.



ونجح لاعبو الأهلي في أحرز 9 أهداف خلال ال 7 مباريات التى خاضها أمام الزمالك وتلقت شباكه 4 اهداف فقط.



1-سجل أحمد حسن هدفا في شباك فريق الزمالك لنهائي كأس السوبر المحلى عام 2008.



2- أحرز معتز اينو هدفا في شباك فريق الزمالك بنهائي كأس السوبر المحلى عام 2008.



3-أحرز عبدالله السعيد هدفًا في شباك فريق الزمالك بنهائي كأس السوبر المحلى عام 2015.



4- سجل عبد الله السعيد هدفًا في شباك فريق الزمالك بنهائي كأس السوبر المحلى عام 2015.



6- أحرز مؤمن زكريا هدفًا في شباك فريق الزمالك بنهائي كأس السوبر المحلى عام 2015.



7- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك الزمالك بنهائي كأس السوبر المحلى عام 2019.



8- أحرزجونيور اجايى هدفا في شباك فريق الزمالك بنهائي كأس السوبر المحلى عام 2019.



9- سجل جونيور اجايى هدفا في شباك فريق الزمالك بنهائي كأس السوبر المحلى عام 2019.



