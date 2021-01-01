علامات تكشف عن مشكلة خطيرة في العمود الفقري



العمود الفقري العمود الفقري

اضطرابات النخاع الشوكي هي حالات تؤدي إلى تلف الحبل الشوكي وتدهوره، قد تشمل هذه الشروط:



الأورام

تضيق العمود الفقري

الأقراص المنفتقة

خراج

ورم دموي

كسور العمود الفقري

مرض القرص التنكسية



الحبل الشوكي عبارة عن هيكل يشبه الأنبوب يتكون من حزمة من الأعصاب تمتد من قاعدة الدماغ إلى أسفل الظهر، ينقل الحبل الشوكي الرسائل من الدماغ إلى باقي أجزاء الجسم.

قد يعجبك أيضا...

كما يقع الحبل الشوكي داخل الفقرات (العمود الفقري)، ينقسم الحبل الشوكي إلى أربع مناطق ، يمكن أن يتأثر أي منها باضطرابات الحبل الشوكي. تشمل هذه المناطق:عنق الرحمأسفل الظهر (منطقة الظهر العلوية)الصدر (منطقة أسفل الظهر)عجزي (حوض)تتصل الأعصاب الشوكية بمناطق معينة من الجسم من خلال مسافات في الفقرات، للأعصاب الشوكية جذران عصبيان:الجذر الحركي: ينقل الإشارات من النخاع الشوكي إلى العضلات لتحفيز الحركة.الجذر الحسي: يحمل المعلومات الحسية التي تنقل الأحاسيس مثل اللمس والألم ودرجة الحرارة من الجسم إلى النخاع الشوكي.تنقل الجذور الحسية الرسائل إلى مناطق مختلفة من سطح الجلد تسمى الأمراض الجلدية، يمكن أن يشير فقدان الإحساس في أي قسم جلدي معين إلى اضطراب في الحبل الشوكي ويسمح للأطباء بتحديد المنطقة المحددة التي قد يتضرر فيها الحبل الشوكي.أعراض اضطراب الحبل الشوكيضعف أو شلل الأطراففقدان الإحساسالتغييرات في ردود الفعلفقدان السيطرة على المسالك البولية أو الأمعاءتشنجات عضلية غير منضبطةألم في الظهر