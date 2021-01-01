طريقة عمل الصابون فى المنزل بالزيت المستعمل



عمل الصابون فى المنزل عمل الصابون فى المنزل





يعد الزيت المستعمل من أكثر الأشياء المتوفرة فى كل البيوت بكميات وفيرة وتلجأ بعض السيدات لتكرار القلي فيه عدة مرات ولكن هذا يعرض الجسم لمخاطر صحية عديدة أبرزها السرطان وذلك بسبب المواد المتكونة فى الزيت المستعمل.



وفى نفس الوقت تكلفة شراء الزيت مرتفعة جدا وإلقاءه بعد الاستخدام فى كل مرة يشكل عبئا ماديا على الأسرة فى ظل ارتفاع الأسعار وبيعه للباعة الجائلين يفتح المجال للغش التجاري.

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ومن الأشياء التى يمكن إعادة تدوير الزيت المستعمل فيها واستخدامها مرة أخرى بشكل آمن على الصحة هى استخدام الزيت المستعمل فى صنع الصابون.يعد الصابون من الأشياء المستخدمة فى التنظيف المنزلى بكثرة لذا فإن استخدام الزيت المستعمل فى صنع الصابون فى المنزل سيوفر المال من جانب أخر غير إعداد الطعام.نقدم لكم فى هذا التقرير طريقة عمل الصابون فى المنزل يصلح لأغراض متعددة ، باستخدام الزيت المستعمل .مكونات الصابون:5 أكواب الزيت المستعمل.ربع كيلو بوتاس.كوب واحد دقيق.طريقة عمل الصابون بالزيت المستعمل:فى وعاء كبير ضعي البوتاس مع كمية قليلة من الماء وقلبيهم جيدا باستخدام أداة بلاستيكية بشكل مستمرأضيفي الزيت المستعمل على الخليط السابق وقلبيهم جيدا ثم أضيفي الدقيق واستمري فى التقليب حتى يمتزجوا تماما.ضعي الخليط فى قوالب الصابون التى ترغبين فيها بحيث يكون قوام الخليط سميك واتركيه حتى يجف ويصبح صلبا.