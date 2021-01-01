الدكتور علي جمعة يجيب .. كلما تقدم لي عريس يتركني فهل هذا سحر؟

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صورة الخبر: الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

كلما تقدم لي عريس يتركني قبل الزواج ، فهل هذا سحر ؟، لاشك أن هذا سؤال كثير من الفتيات اللاتي يأتيهن الخُطاب ولا يكتمل الزواج ، فأول ما يتبادر إلى أذهانهن ومن حولهن من الأقارب والجيران أن السحر والأعمال هي المسئول الأساسي والمتهم الرئيسي، عن وقف حال الفتيات وعدم زواجهن، وهو ما يجعل هذا السؤال: كلما تقدم لي عريس يتركني قبل الزواج ، فهل هذا سحر ؟ له جمهور عريض.

كلما تقدم لي عريس
كلما تقدم لي عريس يتركني قبل الزواج ، فهل هذا سحر؟، قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن كيد الشيطان كان ضعيفًا ، وكل هذه الأشياء تزول، ولكن النبي -صلى الله عليه وسلم- نصحنا أن نبدأ بأنفسنا ، قال ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول، أيضا قال ( أترى القذاة في عين أخيك وتدع جذع النخلة في عينك).

وأوضح “ جمعة ” عبر فيديو له بصفحته الرسمية بموقع اليوتيوب، في إجابته عن سؤال: (أنا فتاة كلما تقدم لي عريس يتركني قبل الزواج فقيل لي أني معمول لي عمل؟، فهل الأعمال صحيحة ؟، وكيف أفك العمل ؟)، أن الخوف أن تكون الفتاة في عينها جذع نخلة ، ولا تراها ، كل شخص يرى نفسه سلطان، فبالنسبة للعريس الذي يرحل ، لماذا تركها هل هناك عادة سيئة أو فعل ما أو مفهوم أو طلبات تسبب النفرة.

معمول لي عمل
وتابع: فيهرب منها ويخاف أن يدخل هذه التجربة ولا يتواءم ذلك معه ، قد يكون ، وأغلب هذه الحالات كذلك، أما مسألة رمي الشيء على الأعمال والسحر، فلا أعرف لماذا لا توجد الأعمال إلا في بلدنا ومنطقتنا فقط، لكن الأعمال موجودة وإنما مع وجودها قليلة، لذا علينا أن نبدأ بما هو منظور وليس كل شخص عنده ضيق نفسي يعتقد أن السحر قد تسلط عليه وأن الجن قد لبس جسمه.

وأضاف أنه إذا ما انتهينا من هذا السبب وذاك، فلدينا القرآن الكريم الذي فضله على كلام الناس كفضل الله تعالى على سائر خلقه ، فهو صفة من صفات الله تعالى لذلك تحرك به الجبال، فتقرأ آية الكرسي وخواتيم البقرة ، وإن لم ينته الأمر فلا علاقة له بالسحر والجن ولا الشياطين، فإن كيد الشيطان كان ضعيفًا ، اقرأوا القرآن ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، السيدة نفيسة -رضي الله تعالى عنها - ختمت القرآن في مدفنها 140 مرة، لينير الله قبرها، وبالفعل أنار ، وكل الناس منجذبة إليه حتى الآن، فقد تعلق قلبها بالله تعالى فضرعت إليه .

المصدر: elbalad

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