الدكتور علي جمعة يجيب .. كلما تقدم لي عريس يتركني فهل هذا سحر؟

كلما تقدم لي عريس يتركني قبل الزواج ، فهل هذا سحر ؟، لاشك أن هذا سؤال كثير من الفتيات اللاتي يأتيهن الخُطاب ولا يكتمل الزواج ، فأول ما يتبادر إلى أذهانهن ومن حولهن من الأقارب والجيران أن السحر والأعمال هي المسئول الأساسي والمتهم الرئيسي، عن وقف حال الفتيات وعدم زواجهن، وهو ما يجعل هذا السؤال: كلما تقدم لي عريس يتركني قبل الزواج ، فهل هذا سحر ؟ له جمهور عريض.
كلما تقدم لي عريس
كلما تقدم لي عريس يتركني قبل الزواج ، فهل هذا سحر؟، قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن كيد الشيطان كان ضعيفًا ، وكل هذه الأشياء تزول، ولكن النبي -صلى الله عليه وسلم- نصحنا أن نبدأ بأنفسنا ، قال ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول، أيضا قال ( أترى القذاة في عين أخيك وتدع جذع النخلة في عينك).
وأوضح “ جمعة ” عبر فيديو له بصفحته الرسمية بموقع اليوتيوب، في إجابته عن سؤال: (أنا فتاة كلما تقدم لي عريس يتركني قبل الزواج فقيل لي أني معمول لي عمل؟، فهل الأعمال صحيحة ؟، وكيف أفك العمل ؟)، أن الخوف أن تكون الفتاة في عينها جذع نخلة ، ولا تراها ، كل شخص يرى نفسه سلطان، فبالنسبة للعريس الذي يرحل ، لماذا تركها هل هناك عادة سيئة أو فعل ما أو مفهوم أو طلبات تسبب النفرة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!