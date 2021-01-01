إليك نصيحة مهمة .. للحصول على نوم مريح



للحصول على نوم مريح للحصول على نوم مريح

يعانى العديد من الأشخاص من عدم الحصول على قسط كاف من النوم، حيث أن قلة النوم لا تجعلنا نشعر بالتعب فى اليوم التالى فحسب، بل يمكن أن يكون لها تأثير سلبى على جوانب أخرى من صحتنا وعافيتنا.



وتعد إحدى النصائح الأكثر شيوعًا للأشخاص الذين يكافحون من أجل الحصول على نوم جيد ليلًا هى ممارسة الرياضة بانتظام.



وأظهرت التحليلات أن التمرينات الرياضية المنتظمة يمكن أن تؤدى إلى نوم أفضل.

قد يعجبك أيضا...

ووُجد أن التمارين الهوائية المنتظمة، كركوب الدراجات والجرى وأيضًا المشى السريع، تساعد الناس على النوم بشكل أسرع والاستيقاظ بشكل أقل أثناء الليل والشعور بمزيد من الراحة فى صباح اليوم التالى.ومن خلال عدد قليل من الدراسات التى تم إجراؤها، فيبدو أن تمارين المقاومة قد تكون أيضًا قادرة على تحسين النوم، وفقًا لـ "سكاى نيوز عربية".وتوصلت الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يمارسون تمارين المقاومة بانتظام "حوالى 3 جلسات أسبوعيًا" يتمتعون بنوعية نوم ذاتية أفضل.وتتبع دورة النوم والاستيقاظ فى أجسامنا فترة 24 ساعة تقريبًا، والتى يتم التحكم فيها بواسطة "ساعة داخلية للجسم".وكجزء من هذه الدورة، يتم إطلاق هرمون يسمى "الميلاتونين" فى المساء، مما يساعدنا على الشعور بالتعب.وقد تؤدى ممارسة الرياضة خلال النهار إلى إفراز مبكر للميلاتونين فى المساء، وهذا قد تكون السبب فى أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة ينامون بشكل أسرع.ويمكن أن تؤدى التمارين الرياضية أيضًا إلى نوم أفضل بسبب آثارها الجانبية على الحالة المزاجية والصحة العقلية، وكلاهما يمكن أن يرتبط بنوعية النوم.فخلال التمرين، يطلق الجسم مواد كيميائية تعرف باسم الإندورفين، والتى تعمل على تحسين الحالة المزاجية.وقد تقلل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أعراض القلق والاكتئاب، وبالتالى فإن التأثير الإيجابى للتمرين على الحالة المزاجية والصحة العقلية، فقد يساعد الناس على النوم بسهولة أكبر,