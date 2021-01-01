القنوات الناقلة والمعلق .. موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي

تقترب الكرة المصرية من مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في كأس السوبر المصري، والتي ستقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
ويخوض الزمالك المباراة بعد تتويجه بثنائية الدوري والكأس لموسم 2020-2021، فيما حقق الأهلي المركز الثاني في البطولتين.
وبدأ الزمالك الدفاع عن لقب الدوري بالفوز على سموحة بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى من الدوري سجلهما شريف رضا بالخطأ في مرماه وسامسون أكنيولا، ثم على حساب سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية بنفس النتيجة وبهدفي سيف الدين الجزيري وأحمد فتوح.
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