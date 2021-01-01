لتنظيف الثلاجة من العفن بخطوات بسيطة



تنظيف الثلاجة تنظيف الثلاجة

تشعر الكثير من السيدات بوجود رائحة كريهة فى الثلاجة نتيجة إصابة بعض المناطق بها بالعفن، بسبب إهمال عملية التنظيف الروتينية.



وتبدأ السيدات تتساءل عن طريقة تنظيف الثلاجة من العفن بسهولة، لأجل التخلص من الحرج وخصوصا فى حالة العزومات.



وهناك عدد من الخطوات والوصفات البسيطة التى يمكن الاستعانة بها لأجل تنظيف الثلاجة من العفن، منها:

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-فصل التيار الكهربائى عن الثلاجة، بعد إزالة الأطعمة والسوائل الموجودة على الرفوف والتخلص من الأطعمة التالفة.-ننزع الرفوف وكل أجزاء الثلاجة القابلة للتلف لأجل تنظيفها.-نحضر دلو يحتوى على لتر واحد من الماء الدافئ ونضيف ملعقة كبيرة من مسحوق صودا الخبز، ثم تحريكه حتى يذوب تماما، ونستعين بفوطة ناعمة ونرطبها بالمحلول لغرض مسح وفرك جدران الثلاجة واليقف والأرضية والباب بلطف.-يُستخدم محلول صودا الخبز والماء الدافئ لتنظيف الرفوف وكل أجزاء الثلاجة القابلة للفك، ودعكها بواسطة الإسفنجة.-وبعد شطف الثلاجة وأجزائها نحتاج إلى تجفيفها ثم تركيبها، كما يمكن وضع طبق به مسحوق صودا الخبز على أحد الرفوف الذى يمتص رائحة العفن.