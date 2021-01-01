فى المنزل..خطوات بسيطة لصنع فطيرة الفراولة



فطيرة الفراولة فطيرة الفراولة

تعد فطيرة الفراولة من الحلويات الشهية واللذيذة وذات المذاق المميز، ويفضل تناولها عدد كبير من الأشخاص، وهناك طريقة بسيطة وسريعة وغير مكلفة لصنعها فى المنزل.



مكونات فطيرة الفراولة

ـ ملعقتين كبيرتين زبدة



ـ 3 ملاعق كبيرة سكر

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ـ 2 كوب فراولة مقطعة لشرائحـ عبوة عجينة بف باستيرى مربعاتـ ملعقة كبيرة حليبـ 3 ملاعق كبيرة سكر بودرةطريقة عمل فطيرة الفراولةأولًا: اخلطى الفراولة مع السكر فى إناء، واتركيهم لمدة نصف ساعة.ثانيًا: افردى عجينة البف باسترى ومديها قليلًا، ثم وزعى حشوة الفراولة عليها بالتساوى، واغلقيها جيدًا على شكل مستطيل من الأطراف، ثم اصنعى شقوق على الوجه بواسطة السكين، وبعد ذلك ضعيها فى صينية، واشعلى الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.ثالثًا: ادهنى العجينة بالزبدة، وادخلى الصينية إلى الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبى.رابعًا: اخلطى السكر البودرة مع الحليب حتى تمتزج المكونات، وتصبح كريمية القوام، بعد ذلك اخرجى الفطائر من الفرن واتركيها حتى تبرد، ثم زينيها بالسكر والحليب والفراولة، وقدميها.