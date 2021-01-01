فى المنزل..خطوات بسيطة لصنع فطيرة الفراولة

آخر الأخبارالأسرة والطفل › فى المنزل..خطوات بسيطة لصنع فطيرة الفراولة

صورة الخبر: فطيرة الفراولة
فطيرة الفراولة

تعد فطيرة الفراولة من الحلويات الشهية واللذيذة وذات المذاق المميز، ويفضل تناولها عدد كبير من الأشخاص، وهناك طريقة بسيطة وسريعة وغير مكلفة لصنعها فى المنزل.

مكونات فطيرة الفراولة
ـ ملعقتين كبيرتين زبدة

ـ 3 ملاعق كبيرة سكر

ـ 2 كوب فراولة مقطعة لشرائح

ـ عبوة عجينة بف باستيرى مربعات

ـ ملعقة كبيرة حليب

ـ 3 ملاعق كبيرة سكر بودرة


طريقة عمل فطيرة الفراولة
أولًا: اخلطى الفراولة مع السكر فى إناء، واتركيهم لمدة نصف ساعة.

ثانيًا: افردى عجينة البف باسترى ومديها قليلًا، ثم وزعى حشوة الفراولة عليها بالتساوى، واغلقيها جيدًا على شكل مستطيل من الأطراف، ثم اصنعى شقوق على الوجه بواسطة السكين، وبعد ذلك ضعيها فى صينية، واشعلى الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ثالثًا: ادهنى العجينة بالزبدة، وادخلى الصينية إلى الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبى.

رابعًا: اخلطى السكر البودرة مع الحليب حتى تمتزج المكونات، وتصبح كريمية القوام، بعد ذلك اخرجى الفطائر من الفرن واتركيها حتى تبرد، ثم زينيها بالسكر والحليب والفراولة، وقدميها.

المصدر: mobtada

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فى المنزل..خطوات بسيطة لصنع فطيرة الفراولة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
30597

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager