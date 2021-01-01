فيديو .. سقوط سقالات كوبري تحت الإنشاء بفيصل

تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقات، بعد إصابة 6 أشخاص جراء سقوط سقالات كوبري تحت الإنشاء أمام مترو فيصل، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.
سقوط سقالات كوبري تحت الإنشاء بفيصل
وكانت شهدت منطقة مترو محطة فيصل حادث سقوط سقالة خشبية، وذلك في أثناء رفع ونش لمجموعة أخشاب، حيث اصطدم بأحد الأعمدة الخشبية، مما أدى إلى سقوط السقالة، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص.
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يشير إلى وقوع إصابات نتيجة سقوط سقالات كوبري تحت الإنشاء أمام محطة مترو فيصل بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.
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