فيديو .. سقوط سقالات كوبري تحت الإنشاء بفيصل



سقوط سقالات فيصل سقوط سقالات فيصل



تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقات، بعد إصابة 6 أشخاص جراء سقوط سقالات كوبري تحت الإنشاء أمام مترو فيصل، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.



سقوط سقالات كوبري تحت الإنشاء بفيصل

وكانت شهدت منطقة مترو محطة فيصل حادث سقوط سقالة خشبية، وذلك في أثناء رفع ونش لمجموعة أخشاب، حيث اصطدم بأحد الأعمدة الخشبية، مما أدى إلى سقوط السقالة، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يشير إلى وقوع إصابات نتيجة سقوط سقالات كوبري تحت الإنشاء أمام محطة مترو فيصل بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

قد يعجبك أيضا...

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إلى موقع الحادث، مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ البري، ونقل المصابين إلى المستشفى، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.الاستعلام عن الحالة الصحية لـ المصابين في سقوط سقالات كوبري بفيصلوباشرت جهات التحقيق المختصة تحقيقات في الحادث، واستعلمت عن الحالة الصحية لـ المصابين، طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.وقال أحد شهود العيان، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن الونش في أثناء رفعه مجموعة أخشاب اصطدم بأحد الأعمدة الخشبية، مما أسفر عن سقوط السقالة وإصابة 6 أشخاص.