طرق للتخلص من ألم الأسنان فورا



ألم الأسنان ألم الأسنان



ألم الأسنان هو ألم خفيف إلى شديد في أو حول الأسنان والفكين قد يشير إلى أن لديك مشكلة في الأسنان أو اللثة.



إذا كنت تعاني من ألم في الأسنان ، فمن المهم معرفة السبب الجذري لعدم الراحة. من هناك ، يمكنك تحديد أفضل طريقة لتخفيف أي ألم أو تورم أو أعراض أخرى.



يمكن للشطف المنتظم بالماء المالح وتطبيق الكمادات الباردة علاج التهيج البسيط ، ولكن قد تتطلب آلام الأسنان الأكثر خطورة تدخل طبيب الأسنان.

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إذا استمرت الأعراض لأكثر من يوم أو يومين ، فاستشر طبيب الأسنان. يمكنهم تقديم إرشادات حول كيفية تخفيف الأعراض ومنع الألم في المستقبل.يجب عليك أيضًا التحدث مع طبيب أسنانك قبل استخدام أي من العلاجات التالية إذا كنتِ حاملًا أو مرضعة أو تعانين من أي حالة طبية قد تتأثر بالمكونات العشبية.1. شطف المياه المالحةبالنسبة لكثير من الناس ، يعتبر شطف الماء المالح علاجًا فعالًا للخط الأول. تعد المياه المالحة مطهرًا طبيعيًا ، ويمكن أن تساعد في تفكيك جزيئات الطعام والحطام التي قد تكون عالقة بين أسنانك.علاج وجع الاسنان يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل الالتهاب وشفاء أي جروح في الفم.لاستخدام هذا الأسلوب ، اخلطي نصف ملعقة صغيرة (ملعقة صغيرة) من الملح في كوب من الماء الدافئ واستخدميه كغسول للفم .. شطف بيروكسيد الهيدروجينقد يساعد شطف بيروكسيد الهيدروجين أيضًا في تخفيف الألم والالتهاب. بالإضافة إلى قتل البكتيريا ، بيروكسيد الهيدروجينيمكن أن يقلل الترسبات ويشفي نزيف اللثةتأكد من تخفيف بيروكسيد الهيدروجين بشكل صحيح. للقيام بذلك ، قم بخلط 3 في المائة من بيروكسيد الهيدروجين مع كميات متساوية من الماء واستخدمه كغسول للفم. لا تبتلعه.كمادات شاي النعناعكل ماعليك أن تقوم بعمل كمادات بمغلي النعناع الدافئ وذلك قد يقلل من ألم الالتهابات الموجودة بالاسنان