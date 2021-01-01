مفاجأة | نجما الزمالك ينتقلان إلى نادٍ درجة رابعة

اقترب أيمن حفني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الانضمام إلى دياموند أحد أندية دوري القسم الرابع خلال الفترة الحالية.
وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة من نادي دياموند مع أيمن حفني ورحب باللاعب للنادي خاصة في ظل خروجه من الزمالك بشكل نهائي بناء على قرار فيريرا المدير الفني .
وكان دياموند قد أعلن قبل عدة أيام ضم أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق ، لتدعيم صفوفه والعمل على التأهل إلى الدرجات الأخرى الثالثة والثانية والأولى .
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