طريقة عمل الكوكيز لأولادك بطريقة غير تقليدية



طريقة عمل الكوكيز طريقة عمل الكوكيز





يعد الكوكيز من الحلويات السريعة التي يفضل تناولها الكثير من الأطفال يمكنك تحضير الكوكيز بطعم ومذاق مميز كوجبة خفيفة سناك مع طفلك في المدرسة إليك طريقة عمل كوكيز الريد فيلفت بالشوكولاتة فهي مكونة من مقادير بسيطة ومتوافرة في كل منزل تعتبر الكوكيز بالريد فيلفيت من أكثر الحلويات اللذيذة إليك طريقة عملها بالمقادير والخطوات وفقا لموقع بولد سكاي الهندي



طريقة عمل الكوكيز بالمقادير

طريقة عمل كوكيز الريد فلفت

100 جرام زبدة في درجة حرارة الغرفة

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100 ج (12 كوب) سكر ناعم100 ج (1?2 كوب) سكر بني2 ملعقة صغيرة فانيليا2 بيضلون طعام أحمر150 ج (1 كوب) دقيق مخبوزات150 ج (1 كوب) دقيق عادي1 ملعقة كبيرة كاكاو125 جم (3?4 كوب) خليط سكر بودرةطريقة عمل كوكيز الريد فلفت بالخطوات1. يسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية / 160 درجة مئوية وتغليف صواني الخبز بورق الزبدة.2. تخفق الزبدة والسكر الناعم والسكر البني والفانيليا في وعاء باستخدام مضرب كهربائي يضاف بيضة واحدة في كل مرة ويخفق جيدا بعد كل إضافة حتى يتجانس ثم إضافة اللون الأحمر إلى الخليط.3. يُنخل فوق الخليط دقيق المخبوزات والدقيق العادي والكاكاو ثم يقلب باستخدام معلقة مسطحة حتى يتجانس تمامًا وتصبح العجينة ناعمة جدًا. توضع جانبا لمدة 5 دقائق للراحة أو يوضع العجين في الثلاجة.4. ثم نأخذ كرات متساوية الحجم من العجين باستخدام مغرفة آيس كريم وتُلف الكرات في السكر البودرة حتى تتغطى، ثم ضعيها على صواني الخبز.5. اخبزي الكوكيز لمدة 8 دقائق أو حتى تتشقق وتصبح متماسكة. وتوضع جانباً على صواني لمدة 5 دقائق لتبرد قليلاً قبل نقلها إلى رف سلكي ليبرد تمامًا.