8 علامات في الوجه مؤشر للإصابة بالكبد الدهني



الكبد الدهني الكبد الدهني



تعد أحد الأسباب الرئيسية لتراكم الدهون في الكبد هو تناول الكثير من السعرات الحرارية والإصابة بالسمنة والسكري وارتفاع نسبة الدهون الثلاثية و يعد تخزين الدهون في الكبد ضارًا لأنه يعيق وظائف الكبد تدريجيًا. في النهاية ، يمكن أن يؤدي تندب الكبد إلى إعاقة دائمة في الكبد.



علامات الكبد الدهني





إليك أبرز العلامات التي تظهر على الوجه وتعد مؤشر للإصابة بالكبد الدهني وتشمل:

وجه منتفخ

الهالات السوداء تحت العينين

بشرة شاحبة

اللسان الأبيض ورائحة الفم الكريهة

ظهور الأوعية الدموية على الوجه

حب الشباب على الخدين والذقن

تصبغ بني على جلد الوجه

لون مصفر للعيون.



قد يعجبك أيضا...

وفقا لموقع هيلث يقوم الكبد بتفكيك الهرمونات مثل الألدوستيرون ، مما قد يؤدي إلى احتباس السوائل وعدم القدرة على التخلص من السموم والهرمونات والخلايا غير الصحية من مجرى الدم وظهر الأوردة العنكبوتية لأن تدفق الدم يعد بطيئًا مما يؤدي إلى زيادة الضغط في الأوردة.ووبسبب الكبد الدهني قد يصاب بعض الأشخاص يزيادة في هرمون الاستروجين ومن المرجح أن يحدث اصفرار الجلد وتورم في الساقين والكاحلين والقدمين في المراحل المتقدمة من مرض الكبد.