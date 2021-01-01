8 علامات في الوجه مؤشر للإصابة بالكبد الدهني

تعد أحد الأسباب الرئيسية لتراكم الدهون في الكبد هو تناول الكثير من السعرات الحرارية والإصابة بالسمنة والسكري وارتفاع نسبة الدهون الثلاثية و يعد تخزين الدهون في الكبد ضارًا لأنه يعيق وظائف الكبد تدريجيًا. في النهاية ، يمكن أن يؤدي تندب الكبد إلى إعاقة دائمة في الكبد.
علامات الكبد الدهني
إليك أبرز العلامات التي تظهر على الوجه وتعد مؤشر للإصابة بالكبد الدهني وتشمل:
وجه منتفخ
الهالات السوداء تحت العينين
بشرة شاحبة
اللسان الأبيض ورائحة الفم الكريهة
ظهور الأوعية الدموية على الوجه
حب الشباب على الخدين والذقن
تصبغ بني على جلد الوجه
لون مصفر للعيون.
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