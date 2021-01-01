علامة شائعة مؤشر للإصابة بأمراض القلب



أمراض القلب أمراض القلب

تعد الهبات الساخنة هي شعور مفاجئ بالدفء يحدث عادة على الوجه والرقبة والصدر. قد يحمر جلدك كما لو كنت تحمر خجلاً. يمكن أن تسبب الهبات الساخنة أيضًا التعرق. إذا فقدت الكثير من حرارة الجسم ، فقد تشعر بالبرودة. التعرق الليلي عبارة عن هبات ساخنة تحدث في الليل ، مما يجعلك تشعر بالبرودة بعد ذلك.



وفقا لموقع بولد سكاي الهندي يعد السبب الأكثر شيوعًا للهبات الساخنة هو انقطاع الطمث ويقترح بحث جديد أن الهبات الساخنة ، التي غالبًا ما تتعرض لها النساء أثناء انقطاع الطمث ، قد تترافق مع زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب



خطر الإصابة بأمراض القلب

وفقًا لدراسة جديدة في مجلة Menopause ، قد تزيد الهبات الساخنة من خطر الإصابة بأمراض القلب (CVD). تبحث الدراسة تحديدًا في البطانة ووظيفتها ، التي تبطن الأوعية الدموية الداخلية ، وهذا هو سبب انتشار الهبات الساخنة

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بين النساء الأكبر سنًا الذين تتراوح أعمارهم بين 54 و 60 عامًا ، لم يجد المؤلفون ارتباطًا بين الهبات الساخنة واختلال الأوعية الدموية.ومع ذلك ، يبدو أن الهبات الساخنة مرتبطة بخلل وظيفي في بطانة الأوعية الدموية لدى النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 40 و 53 عامًا. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن وظيفة الأوعية الدموية لدى النساء الأصغر سنًا المصابات بهبات الحرارة قد تتضرر ، مما يزيد من مخاطر المخاطر الصحية للقلب والأوعية الدموية.وفقًا للخبراء ، تؤكد هذه الدراسة على أهمية الاهتمام بصحة المرأة في سن مبكرة. تأكد من اتباع نظام غذائي صحي منخفض الدهون وعالي الألياف ويحتوي على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والتعرف على وزنك الصحي