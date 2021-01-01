علامة شائعة مؤشر للإصابة بأمراض القلب

تعد الهبات الساخنة هي شعور مفاجئ بالدفء يحدث عادة على الوجه والرقبة والصدر. قد يحمر جلدك كما لو كنت تحمر خجلاً. يمكن أن تسبب الهبات الساخنة أيضًا التعرق. إذا فقدت الكثير من حرارة الجسم ، فقد تشعر بالبرودة. التعرق الليلي عبارة عن هبات ساخنة تحدث في الليل ، مما يجعلك تشعر بالبرودة بعد ذلك.
وفقا لموقع بولد سكاي الهندي يعد السبب الأكثر شيوعًا للهبات الساخنة هو انقطاع الطمث ويقترح بحث جديد أن الهبات الساخنة ، التي غالبًا ما تتعرض لها النساء أثناء انقطاع الطمث ، قد تترافق مع زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب
خطر الإصابة بأمراض القلب
وفقًا لدراسة جديدة في مجلة Menopause ، قد تزيد الهبات الساخنة من خطر الإصابة بأمراض القلب (CVD). تبحث الدراسة تحديدًا في البطانة ووظيفتها ، التي تبطن الأوعية الدموية الداخلية ، وهذا هو سبب انتشار الهبات الساخنة
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