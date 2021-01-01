زي المحلات .. طريقة عمل شاورما الفراخ



شاورما الفراخ شاورما الفراخ



تعد شاورما الفراخ من الأكلات الشهيرة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تقديم شاورما الفراخ بالكثير من الوصفات المختلفة والمميزة.



وإليكم طريقة تحضير شاورما الفراخ زي المحلات ..





مكونات شاورما الفراخ

4 قطع صدور دجاج فيليه مقطعة لشرائح صغيرة

1 بصلة مقطعة شرائح

1 حبة طماطم مقطعة شرائح

2 حبه فلفل ملون مقطع لشرائح

نصف كوب كبير زبادي

3 ملعقة كبيرة خل

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

6 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم

1 ملعقة صغيرة بهارات شاورما

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة سماق

1 ملعقة صغيرة حبهان مطحون

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

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خطوات تحضير الشاورمافي إناء كبير ضعي الدجاج،والملح،والفلفل،والخل،والشطة ، والثوم ونقلب المكونات جيدًا، ونتركه في الثلاجة لمدة ساعتين على الاقل والأفضل 8 ساعاتفي مقلاة بها 3 ملاعق كبيرة زيت نتركها على درجة حرارة متوسطة حتى يسخن الزيت ثم نسقط الدجاج تدريجيًا ونتركه 3 دقائق ثم نبدأ في التقليب حتى تجف السوائل.في مقلاه اخرى نسخن 3 ملاعق كبيرة من الزيت على درجة حرارة متوسطة ونضيف البصل ونقلبه حتى يذبل ويتغير لونه.ثم أضيفي الفلفل الملون والطماطم إلى البصل لمدة 5 دقائق مع التقليب.ضعي الدجاج الى خليط البصل والفلفل والطماطم ونقلبه لمدة 5 دقائق حتى ينضج.الآن شاورما الدجاج جاهزة ونستطيع تقديمها مع الثومية و خبز الشاورما