زي المحلات .. طريقة عمل شاورما الفراخ

تعد شاورما الفراخ من الأكلات الشهيرة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تقديم شاورما الفراخ بالكثير من الوصفات المختلفة والمميزة.
وإليكم طريقة تحضير شاورما الفراخ زي المحلات ..
مكونات شاورما الفراخ
4 قطع صدور دجاج فيليه مقطعة لشرائح صغيرة
1 بصلة مقطعة شرائح
1 حبة طماطم مقطعة شرائح
2 حبه فلفل ملون مقطع لشرائح
نصف كوب كبير زبادي
3 ملعقة كبيرة خل
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
6 ملعقة كبيرة زيت
1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم
1 ملعقة صغيرة بهارات شاورما
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة سماق
1 ملعقة صغيرة حبهان مطحون
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!