أسباب الإصابة بشلل الأطفال| تعرف عليها



فيروس شلل الأطفال فيروس شلل الأطفال



يحتفي العالم اليوم في الـ28 من أكتوبر باليوم العالمي لشلل الأطفال، وشلل الأطفال هو عدوى خطيرة أصبحت الآن نادرة جدًا بسبب برنامج التطعيم، كما إنه موجود فقط في عدد قليل من البلدان وفرصة الحصول عليه يمكن أن تكون منخفضة.



أسباب شلل الأطفال





ينتج شلل الأطفال عن فيروس ينتشر بسهولة من شخص لآخر.

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وعادة ما ينتشر من خلال ملامسة أشياء بها الفيروس لشخص مصاب، على سبيل المثال، من عدم غسل يديك بشكل صحيح ووضعهما في فمك ، أو من الطعام أو الماء الملوثين.يمكن أن ينتشر أيضًا من خلال السعال أو العطس ، لكن هذا أقل شيوعًا.وتعد فرصة الإصابة بشلل الأطفال منخفضة للغاية، هذا لأن معظم الناس يتم تطعيمهم بالكامل.ولكن لا يزال هناك خطر ضئيل للغاية للإصابة به عند السفر في بلد لا يزال شلل الأطفال موجودًا فيه ، مثل أفغانستان وباكستان.إذا لم يتم تطعيمك، فهناك أيضًا خطر ضئيل للغاية للإصابة به من خلال الاتصال بشخص يحمل فيروس شلل الأطفال من هذه البلدان أو أي بلد يتواجد بها شلل الأطفال أو ينتشر مرة أخرى.