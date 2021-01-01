عاملة تكشف كوارث مرعبة عن العصائر الفريش بالمحلات



العصائر الفريش بالمحلات العصائر الفريش بالمحلات



تداول مستخدمو الفيسبوك منشورا أثار جدل السوشيال ميديا عن عصائر الفريش التي تباع بالكافيهات ومحلات العصير .



وكانت العاملة بالمصنع هي من أثارت بسبب منشور على الفيسبوك قالت فيه " حسبي الله و نعم الوكيل

انا انطردت من شغلي عشان عندي ضمير للأسف ..

انا كنت بشتغل في معمل عصير

(اللي هو بيعمل العصير و يعبيه في جراكن و يبعته للعصارات )

كان شغلي إني أقطع الفاكهة وأجهزها وأحط عليها مقدار السكر

اكتشفت إن الفاكهة معفنة حرفيا و كلها بايظة و حامضة و اقسم بالله الجوافة كان فيها دود و السكر كان في شكاير والشكاير فيها نمل و صراصير أقسم بالله ..

العصير بيتحط عليه لون و طعم عشان يغطي على العفانة اللي فيه ..

رحت أخدت الأجزاء النضيفة و قطعتها على قد ما قدرت ..



جه صاحب المكان و طردني و قال لي انتي عاوزة تخربي بيتي ... قلتله دي بايظة . قال لي اعمليها و ملكيش دعوة و العصارات عارفين كدا ..

انا اتصدمت و ناقشته راح طردني و حتى ما ادانيش تمن شغلي ...

انا كتبت البوست دا عشان لما بنبقى برا بنروح العصارة نشرب عصير طبيعي و نقول اهو احسن من البيبسي و لو ام معاها اطفال بتعمل كدا بردو ..

فيها ايه لو نعمل العصير في البيت و نحطه في ازايز صغيرة و نحطها في الشنطة زي زمان ؟

فيها ايه لو نعمل سندوتشاتنا قبل ما نخرج بدل الأمراض اللي ملت جسمنا كلها

ادعولي ربنا يرزقني بشغل و يعوض عليا.