عاملة تكشف كوارث مرعبة عن العصائر الفريش بالمحلات

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صورة الخبر: العصائر الفريش بالمحلات
العصائر الفريش بالمحلات


تداول مستخدمو الفيسبوك منشورا أثار جدل السوشيال ميديا عن عصائر الفريش التي تباع بالكافيهات ومحلات العصير .

وكانت العاملة بالمصنع هي من أثارت بسبب منشور على الفيسبوك قالت فيه " حسبي الله و نعم الوكيل
انا انطردت من شغلي عشان عندي ضمير للأسف ..
انا كنت بشتغل في معمل عصير
(اللي هو بيعمل العصير و يعبيه في جراكن و يبعته للعصارات )
كان شغلي إني أقطع الفاكهة وأجهزها وأحط عليها مقدار السكر
اكتشفت إن الفاكهة معفنة حرفيا و كلها بايظة و حامضة و اقسم بالله الجوافة كان فيها دود و السكر كان في شكاير والشكاير فيها نمل و صراصير أقسم بالله ..
العصير بيتحط عليه لون و طعم عشان يغطي على العفانة اللي فيه ..
رحت أخدت الأجزاء النضيفة و قطعتها على قد ما قدرت ..

جه صاحب المكان و طردني و قال لي انتي عاوزة تخربي بيتي ... قلتله دي بايظة . قال لي اعمليها و ملكيش دعوة و العصارات عارفين كدا ..
انا اتصدمت و ناقشته راح طردني و حتى ما ادانيش تمن شغلي ...
انا كتبت البوست دا عشان لما بنبقى برا بنروح العصارة نشرب عصير طبيعي و نقول اهو احسن من البيبسي و لو ام معاها اطفال بتعمل كدا بردو ..
فيها ايه لو نعمل العصير في البيت و نحطه في ازايز صغيرة و نحطها في الشنطة زي زمان ؟
فيها ايه لو نعمل سندوتشاتنا قبل ما نخرج بدل الأمراض اللي ملت جسمنا كلها
ادعولي ربنا يرزقني بشغل و يعوض عليا.

المصدر: elbalad

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