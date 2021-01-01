تكشف هونر عن Honor Play 40 Plus 5G الجديد بشكل رسمي

أعلنت شركة هونر في الخارج بصورة رسمية عن هاتف Honor Play 40 Plus 5G الجديد كُليًا، ويأتي الكشف عن الهاتف داخل السوق الصيني، مما يوضح سبب تسمية الهاتف. ويأتي الهاتف بدعم لشبكات الجيل الخامس للمنافسة في الفئة الإقتصادية رخيصة الثمن، ويعتبر الهاتف جيد نسبيًا في هذه الفئة.
مواصفات Honor Play 40 Plus 5G :-
وزن الهاتف 196 جرام
أبعاد الهاتف 167.5×76.9×8.27 مم
خامات الهاتف الخارجية تأتي بالكامل من البلاستيك
دعم تركيب شريحتين إتصال 5G لكن لا يدعم تركيب كارت ميموري
شاشة الهاتف من نوع TFT LCD بحجم 6.74 بوصة بدقة 720×1600 بيكسل وبجودة HD+ مع كثافة بيكسلات 260 بيكسل لكل بوصة ومعدل تحديث 90 هيرتز
معالج ميدياتك Dimensity 700 ثماني النواة، الإثنين الأقوى من نوع Cortex A76 بتردد 2.2 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 7 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Mali-G57 MC2
واجهة هونر Magic UI 6.1 مع نظام تشغيل Android 12
مساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام او 8 جيجا رام او 256 جيجا مع 8 جيجا رام
رامات الهاتف من نوع LPDDR4X
كاميرا أمامية واحدة بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
كاميرا خلفية مُزدوجة، الأساسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.81، الثانية 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل
الكاميرات تدعم فلاش LED وتدعم HDR و Panorama وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
الهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي
الهاتف لا يدعم مستشعر الـNFC
بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور مع دعم الـFace Unlock
بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 6000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 22.5 وات ويتم الشحن من خلال USB Type C
ألوان الهاتف الأزرق، الفضي، البنفسجي والأسود
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!