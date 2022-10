تكشف هونر عن Honor Play 40 Plus 5G الجديد بشكل رسمي

Honor Play 40 Plus 5G Honor Play 40 Plus 5G

أعلنت شركة هونر في الخارج بصورة رسمية عن هاتف Honor Play 40 Plus 5G الجديد كُليًا، ويأتي الكشف عن الهاتف داخل السوق الصيني، مما يوضح سبب تسمية الهاتف. ويأتي الهاتف بدعم لشبكات الجيل الخامس للمنافسة في الفئة الإقتصادية رخيصة الثمن، ويعتبر الهاتف جيد نسبيًا في هذه الفئة.



مواصفات Honor Play 40 Plus 5G :-

وزن الهاتف 196 جرام

أبعاد الهاتف 167.5×76.9×8.27 مم

خامات الهاتف الخارجية تأتي بالكامل من البلاستيك

دعم تركيب شريحتين إتصال 5G لكن لا يدعم تركيب كارت ميموري

شاشة الهاتف من نوع TFT LCD بحجم 6.74 بوصة بدقة 720×1600 بيكسل وبجودة HD+ مع كثافة بيكسلات 260 بيكسل لكل بوصة ومعدل تحديث 90 هيرتز

معالج ميدياتك Dimensity 700 ثماني النواة، الإثنين الأقوى من نوع Cortex A76 بتردد 2.2 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 7 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Mali-G57 MC2

واجهة هونر Magic UI 6.1 مع نظام تشغيل Android 12

مساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام او 8 جيجا رام او 256 جيجا مع 8 جيجا رام

رامات الهاتف من نوع LPDDR4X



كاميرا أمامية واحدة بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

كاميرا خلفية مُزدوجة، الأساسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.81، الثانية 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل

الكاميرات تدعم فلاش LED وتدعم HDR و Panorama وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

الهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي

الهاتف لا يدعم مستشعر الـNFC

بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور مع دعم الـFace Unlock

بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 6000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 22.5 وات ويتم الشحن من خلال USB Type C

ألوان الهاتف الأزرق، الفضي، البنفسجي والأسود

تم تسعير هاتف Honor Play 40 Plus 5G الجديد في السوق الصيني للنسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر يُعادل 165 دولار او حوالي 3200 جنية مصري، النسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 195 دولار او حوالي 3800 جنية مصري، النسخة الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 220 دولار او حوالي 4300 جنية مصري.ويعتبر الهاتف متوازن الى حد كبير في هذه الفئة السعرية، فيُقدم شاشة ليست الأفضل لكنها تدعم معدل تحديث مرتفع، كما يُقدم معالج أداءه ممتاز ويدعم شبكات الجيل الخامس، ويأتي أيضًا بكاميرات أرقامها ووظائفها متواضعه لكنها مقبولة، مع بطارية ضخمة جدًا وتدعم الشحن السريع.