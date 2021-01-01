تكشف تسريبات قدرات فائقة لهاتف قادم من شاومي..

كشفت تسريبات عدد من المواصفات الرئيسية التي سيصدر بها هاتف + Redmi Note 12 Pro المتميز ، والمقرر إطلاقه من شركة شاومي الصينية خلال الأيام المقبلة، حيث سيحتوي الهاتف على عدد من الإمكانات الفائقة التي تجعله منافسا لأفضل هواتف الأندرويد، بالإضافة إلى تميزه بعنصر السعر المناسب.
وبحسب موقع Gizchina فإن هاتف + Redmi Note 12 Pro سيتم إطلاقه ضمن سلسلة هواتف ريدمي Redmi Note 12 حيث سيكون هو النسخة الأكثر تميزا من بين هواتف المجموعة الثلاثة، حيث تشير التقارير إلى أنه سيحصل على تصميم أنيق ومميز للغاية.
وتظهر التسريبات أن هاتف + Redmi Note 12 Pro القادم من شاومي، سيأتى بشاشة منحنية، تُظهر صورة الشعار Redmi مع منحنيات على كلا الحافتين، مع قياس شاشة 6.67 بوصة من نوع OLED، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودقة 1440 بكسل، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار.
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