ساعات وينتهي العرض على جهاز iPad Pro من Apple..بـ 5000 جنيه بس..



iPad Pro iPad Pro

تستعد شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة في هذا الشهر لإطلاق جهاز iPad Pro بمعالج M2 وقد يتزامن مع إصدار iPadOS 16.1 ، ومما يجعل المستخدمين أقرب خطوة إلى تجربة تشبه اللابتوب ، ومع ذلك إذا كنت لا تهتم بهذه التحديثات أو تريد ببساطة شراء جهاز iPad بميزانية محدودة ، فيمكنك توفير مئات الدولارات في هذه العروض العالمية الحصرية.







وتأتي أحدث الخيارات الجديرة ياهتمامك هو الجيل الأول الذي تم تجديده iPad Pro قياس 9.7 بوصة ، والذي يُعرض للبيع مقابل 265 دولارًا (أي حوالي 5000 جنيه فقط) فقط لليوم الوطني لشركة Apple ، والذي يصادف يوم 21 أكتوبر ، وللاحتفال بهذه المناسبة ، تقدم تخفيضات في الأسعار على أجهزة iPad التي تم إطلاقها في الفترة بين 2016 حتى 2021.

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يعمل iPad Pro بمجموعة معالجات Apple A9X مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت ، والتي يجب أن تكون كافية للتحقق من رسائل البريد الإلكتروني وبث الأفلام وتشغيل معظم التطبيقات ، ويحتوي أيضًا على مساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجا بايت لتخزين كل شيء من الكتب الإلكترونية إلى مكتبات الموسيقى.ويحتوي iPad Pro على شاشة قياس 9.7 بوصة بدقة 2048 × 1536 أو 264 بكسل لكل بوصة، بالإضافة إلى ذلك ، فإن إحدى أكثر الميزات المتوقعة في iPadOS 16.1 هي Stage Manager ، والتي ستسمح لشاشتك بإظهار عدة نوافذ متداخلة.إذا كنت تبحث عن قوة جهاز يشبه اللابتوب في شكل iPad ، فإن الجيل الأول من iPad Pro يستحق الشراء بسعر 265 دولارًا فقط بدلا من 321 دولارًا خلال حدث Apple Day ، ويمكنك الحصول عليه عبر هذا الرابط.https://deals.gdgt.com/sales/apple-ipad-pro-9-7-128gb-wi-fi-only-space-grey-a1673_-refurbished?utm_source=engadget.com&utm_medium=referral&utm_campaign=apple-ipad-pro-9-7-128gb-wi-fi-only-space-grey-a1673_-refurbished&utm_term=scsf-557867&utm_content=a0x1P0000057gBfQAI&scsonar=1