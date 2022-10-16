آخر تحديثات فيسبوك: 5 مميزات أبرزها المحادثات ومقاطع الريلز

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وأضافت شركة ميتا Meta عدة تحديثات جديدة لمجموعات «فيسبوك»، وأعلنت عنها خلال قمة مجتمعات فيسبوك للعام السادس، فيما كانت أبرز المميزات مقاطع الريلز التي تنافس «تيك توك»، التي تمت إضافتها لمجموعات «فيسبوك»، مع عدد من المميزات التي تهدف لتسهيل إدارة المجموعات، ولمساعدة الأشخاص في التفاعل مع موضوعات اهتمامهم بطريقة أفضل.



أبرز تحديثات مجموعات فيسبوك الجديدة

إضافة فيديوهات ريلز Reels في المجموعات تتيح لأعضاء المجموعة أو الجروب مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، بطريقة تيك توك، مع إتاحة إضافة الصوت والنصوص والفلاتر على مقاطع الفيديو قبل مشاركتها في المجموعات، فأصبح متاحا الآن لمستخدمي «فيسبوك» مشاركة حدث خاص بالمجموعة فقط، عبر القصص المخصصة لها.



إضافة معلومات أكثر للملف الشخصي في مجموعات فيسبوك، فيمكن للمستخدمين تخصيص بعض المعلومات من التي تظهر في الملف الشخصي للظهور في مجموعات فيسبوك، وكذلك إضافة المزيد عنها مما يعزز التواصل مع الأعضاء الآخرين في المجموعة، فضلًا عن مؤشر يصاحب الملف الشخصي في حالة الرغبة في التراسل مع باقي أعضاء المجموعة حول الاهتمامات المشتركة.

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إضافة ميزة المحادثة داخل مجموعات فيسبوك فأثناء الاجتماع أعلنت ميتا عن اختبارها إمكانية خلق محادثات يتم فيها السماح لمشرفي المجموعات فقط، بإنشاء محادثات من طرف واحد لتنبيه أعضاء المجموعة عن أمر هام أو معلومة جديدة دون الحاجة إلى الرد على المحادثات أو التفاعل معها، فضلًا عن توفير إمكانية إنشاء قنوات للدردشة يمكن أن تتضمن قنوات صوتية تتقارب كثيرًا مع فكرة تطبيق كلوب هاوس.تسليط الضوء على أبرز الأعضاء المساهمين فتختبر ميتا أيضا عدة طرق جديدة تساعد مشرفي المجموعات في فيسبوك لتشجيع أبرز الأعضاء المساهمين في الاستمرار على المشاركة، فمثلًا يمكن للأعضاء المتفاعلين باستمرار ربح نقاط من خلال نشاطهم في المجموعة، فيما يتشابه مع المنتديات التقليدية، لإضافة لميزة بارزة تسلط الضوء على الأعضاء النشطين الذين يحفزون الآخرين على المساهمة ويرحبون بالأعضاء الجديد.أداة توفر مساعدة تلقائية Admin Assist لإدارة مجموعات فيسبوك، فتتيح لمديري المجموعات تحديد معايير لتنفيذ اجراءات تلقائيا للمساعدة في إدارة الجروب، بدلًا من فعل جميع الأوامر بأنفسهم، ومن خلالها يمكن فلترة المحتوى الذي يتضمن معلومات خاطئة أو مضللة، كذلك يتعامل مع إضافة المشاركات التي قد تحتوي معلومات خاطئة إلى المشاركات المعلقة لمراجعتها من قبل مسؤولي المجموعة.وكذلك يمكن للمستخدمين تثبيت أحدث إصدارات فيسبوك مجانًا من خلال متجر جوجل بلاي Google Play، ومتجر آبل App Store.