سعر و مواصفات هاتف iPhone 14 آيفون 14



آيفون 14 آيفون 14

هل تفكر في شراء الهاتف iPhone 14، وتريد معرفة مواصفاته الكاملة، والفارق بينه وبين الجيل السابق؟ فأنت في المكان الصحيح، لأننا سنتحدث الآن عن كل ما يخص الهاتف آيفون 14، الذي يتوفر مع مواصفات رائدة، ولكنها تتشابه مع مواصفات آيفون 13، حيث يتم تشغيله بنفس معالج التشغيل، ويتضمن كاميرات خلفية وأمامية بنفس الدقة، ولكن مع تقنيات أحدث وأكثر تقدما، بالإضافة إلى بعض الإختلافات البسيطة، التي تجعل هذا الهاتف الجديد أفضل، بسعر متقارب نسبيا، وسأعرضها عليكم بالتفصيل خلال هذا المقال، وفيما يلي دعونا نتعرف على، مواصفات وسعر هاتف iPhone 14 العادي.



مواصفات الهاتف آيفون 14

موعد الإعلان والإطلاق: أعلنت Apple عن هذا الهاتف، بجانب 3 هواتف أخرى من نفس السلسلة، يوم 7 سبتمبر، وقامت بإطلاقه إلى الأسواق يوم 16 سبتمبر.



مواصفات وسعر هاتف iPhone 14 آيفون 14

أبعاد الهاتف: تم تقديم الهاتف بأبعاد، الارتفاع 146.7 ملم × العرض 71.5 ملم، وبسمك 7.8 ملم، وبوزن خفيف جدا لا يتخطى 172 جراما.

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الشبكة: iPhone 14 يدعم شبكات اتصال الجيل الخامس 5G، ويدعم أيضا تركيب شريحتين اتصال (واحدة من نوع Nano-SIM، والأخرى من نوع eSIM)، أو شريحتين من نوع eSIM.الشاشة: شاشة الايفون الجديد، تأتي من نوع Super Retina XDR OLED، وبحجم 6.1 بوصة، وبدقة 2532×1170 بكسل، وبزجاج حماية Ceramic Shield glass، وبسطوع يبلغ 1200 شمعة في البوصة، وبجانب ذلك فالشاشة تدعم HDR10، وDolby Vision.المعالج: معالج تشغيل الهاتف آيفون 14، سداسي النواة ويأتي من فئة Apple A15 Bionic، الذي تم إستخدامه في سلسلة iPhone 13 Series، ولكن معالج الرسومات Gpu خماسي النواة، وهذا يعتبر التطوير الوحيد على مستوى المعالج عن هواتف العام الماضي، حيث أنه يوفر زيادة في أداء الرسومات بنسبة 18%.الذاكرة: الهاتف iPhone 14 متوفر للشراء، بثلاثة إصدارات على مستوى التخزين، الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام، والإصدار الثاني يضم 256 جيجا بايت، مع 6 جيجا رام، أما الإصدار الثالث فيضم 512 جيجا بايت، مع 6 جيجا رام.نظام التشغيل: هذا الهاتف الجديد من أبل، وصل بنظام iOS 16، وحصل على تحديث iOS 16.0.3.الكاميرات الخلفية: يصل هاتف آيفون 14، مع كاميراتين في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بمستشعر حجمه 26 ملم، وبدقة 12 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.5، والكاميرا فائقة الإتساع تأتي بمستشعر حجمه 13 ملم، وبدقة 12 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، كما أن هذا الهاتف، يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K، بمعدل 24 أو 25 أو 30 أو 60 إطارا في الثانية، ويدعم أيضا تسجيل فيديو بتقنية Dolby Vision HDR، وبتقنية Cinematic mode، بجودة 4K وبمعدل 30 إطارا فقط.الكاميرا الأمامية: يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية، بمستشعر حجمه 23 ملم، وبدقة 12 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، بجانب كاميرا SL 3D، لإستشعار معلومات العمق، وفتح القفل عن طريق بصمة الوجه، علماً بأن Apple iPhone 14، يدعم خاصية التثبيت الإلكتروني للصور بالدوران EIS، ويدعم تسجيل فيديو بجودة 4K، بمعدل 24 أو 25 أو 30 أو 60 إطارا في الثانية، مع دعم وضع Cinematic mode، بجودة 4K بمعدل 30 إطارا بحد أقصى.البطارية: بطارية الهاتف آيفون 14، من نوع ليثيوم آيون، وتأتي بسعة 3279 ملي أمبير، وتدعم شحن سريع، قادر على شحن 50% من سعة البطارية، في 30 دقيقة فقط، مع دعم الشحن اللاسلكي السريع MagSafe بقوة 15 واط، والشحن اللاسلكي Qi بقوة 7.5 واط.مواصفات وسعر هاتف iPhone 14 آيفون 14سعر هاتف iPhone 14سعر هاتف iPhone 14 حول العالم، يبدأ من 799 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت.ويبلغ حوالي 899 دولارا، للإصدار الذي يضم 256 جيجا بايت.وسعر آيفون 14 يصل إلى 1099 دولارا، للإصدار الذي يضم 512 جيجا بايت.الفرق بين الهاتف iPhone 14 والهاتف iPhone 13كلا الهاتفان يدعمان شبكات الجيل الخامس 5G، ولكن هاتف آيفون الجديد من أبل، يدعم تركيب شريحتين اتصال إتصال، ويتيح لك إمكانية إرسال رسائل طوارئ عبر الأقمار الصناعية، بدون الحاجة إلى شبكة الجوال، وهذا ما لم يتوفر في الجيل السابق، حيث أنه يدعم تركيب شريحة إتصال واحدة، ولا يدعم الميزة الأخرى.المعالج Apple A15 Bionic، الذي تم تصنيعه بالإعتماد على تقنية 5 نانومتر، هو نفس معالج التشغيل في الهاتفين، ولكن الأداء العام للهاتف آيفون 14، سيكون أفضل بشكل ملحوظ، وذلك بفضل معالج الرسوميات الذي يتكون من 5 أنوية، والذاكرة العشوائية التي تأتي بسعة 6 جيجا رام، بينما يتوفر iPhone 13 بمعالج رسومات مكون من 4 أنوية، وذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام.الفرق بين الهاتف iPhone 14 والهاتف iPhone 13كاميرات الهاتف الجديد مدعوم بالعديد من التقنيات الحديثة، لكي توفر ثباتا أفضل بدون الحاجة إلى gimbal، وأيضا لكي توفر وضوحا أفضل بنسبة 38%، عن الهاتف آيفون 13.الشاشة في كلا الهاتفين متطابقة من جميع الخواص، بما في ذلك التصميم والحجم والدقة وطبقة الحماية.على الرغم من أن سعة البطارية، متطابقة في الهاتفين iPhone 14 وiPhone 13، إلا أن بطارية آيفون 14، توفر لك إمكانية مشاهدة فيديوهات لمدة 20 ساعة متواصلة، بدلا من 18 ساعة على إصدار العام السابق، كما أن تقنية الشحن السريع تصل بنفس القوة.الهاتف آيفون 14 يدعم إصدار Bluetooth 5.3 الأحدث، أما الهاتف آيفون 13 فيدعم إصدار Bluetooth 5.0، وباقي الإضافات والمميزات متطابقة تماما، بما في ذلك، شهادة مقاومة الماء والغبار IP68، ودعم خاصية Face ID، لفتح القفل عن طريق الوجه، بالإضافة إلى خدمة Apple Pay، وجميع الخصائص والخدمات الأخرى.وبخصوص الأسعار، فيبدأ سعر هاتف iPhone 14 من 799 دولارا لأقل إصدار، وهو نفس السعر الحالي للإصدار العالمي من الهاتف آيفون 13، وذلك لنفس الإصدار والذي يضم 128 جيجا بايت.