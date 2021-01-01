تختبر الصين محركا جديدا يعمل بالوقود السائل

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وكالة شينخوا الصينية للأنباء، أن الصين أجرت إختبارا لمحرك جديد يعمل بوقود الأكسجين والميثان السائل.

وتشير الوكالة، إلى أن المحرك الجديد TQ-15A له قوة دفع كبيرة ويخطط لاستخدامه في الصواريخ التجارية.

والمحرك TQ-15A من تصميم شركة LandSpace الصينية الخاصة، وتصل قوة دفعه إلى 836 كيلونيوتن. ويشير مصدر في الشركة، إلى أن المحرك عمل طوال فترة الاختبار بثبات، وتم تحقيق أهداف التصميم بالكامل.

وتخطط الصين لاستخدام المحرك TQ-15A في المرحلة الثانية لصواريخ ZQ-2 المخصصة للرحلات التجارية، ويمكنها رفع حمولة وزنها أكثر من 6 أطنان.

المصدر: روسيا اليوم

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