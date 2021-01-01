تختبر الصين محركا جديدا يعمل بالوقود السائل

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أعلنت وكالة شينخوا الصينية للأنباء، أن الصين أجرت إختبارا لمحرك جديد يعمل بوقود الأكسجين والميثان السائل.



وتشير الوكالة، إلى أن المحرك الجديد TQ-15A له قوة دفع كبيرة ويخطط لاستخدامه في الصواريخ التجارية.



والمحرك TQ-15A من تصميم شركة LandSpace الصينية الخاصة، وتصل قوة دفعه إلى 836 كيلونيوتن. ويشير مصدر في الشركة، إلى أن المحرك عمل طوال فترة الاختبار بثبات، وتم تحقيق أهداف التصميم بالكامل.

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وتخطط الصين لاستخدام المحرك TQ-15A في المرحلة الثانية لصواريخ ZQ-2 المخصصة للرحلات التجارية، ويمكنها رفع حمولة وزنها أكثر من 6 أطنان.