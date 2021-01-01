تعرف على طريقة متابعة كسوف الشمس الثلاثاء المقبل..مباشرًة ومجانًا..

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يستقبل مرصد حلوان الجمهور وهواة الفلك لمتابعة كسوف الشمس مجانًا يوم الثلاثاء 25 أكتوبر، إذ تنتظر السماء في ذلك اليوم كسوف شمس جزئيا وهو الثاني والأخير بعام 2022، وفقًا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.



ظاهرة كسوف الشمس

وتحدث ظاهرة كسوف الشمس عندما تصطف الشمس والقمر والأرض في خط مستقيم، بحيث يمر القمر بين الأرض والشمس؛ ما يؤدي إلى حجب صورة الشمس كليًا أو جزئيًا لسكان الأرض، ويشير الكسوف الشمسي إلى قرب ميلاد الهلال الجديد، إذ يعد مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد.



وأنسب وقت لمشاهدة الكسوف الجزئي للشمس في القاهرة بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا تقريبًا، وذروته ستكون في الساعة الواحدة و9 دقائق ظهرا، إذ يغطي قرص القمر نحو 37.3% من قرص الشمس، وينتهي كسوف الشمس الساعة الثانية و16 دقيقة تقريبا.

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وسيتم دخول الجمهور إلى مرصد حلوان مجانًا دون أي رسوم، كما سيكون هناك فريق بحثي مزود بأجهزة رصد متطورة لمتابعة الحدث، وأجهزة مخصصة للجمهور مزودة بمرشحات ضوئية خاصة.ويمكن مشاهدة كسوف الشمس أيضًا من خلال البث المباشر الذي سيتيحه المعهد القومي للبحوث الفلكية على الهواء مباشرة من مركز الرصد على موقع المعهد الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة المعهد.مشاهدة ظاهرة كسوف الشمس الجزئيوتتواجد بعض المحاذير الواجب مراعاتها عند مشاهدة ظاهرة كسوف الشمس الجزئي، إذ حذر الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد، من خطورة النظر بالعين المجردة مباشرة للشمس أثناء ظاهرة الكسوف.ونصح أستاذ الفلك بضرورة اتباع التالي عند مشاهدة كسوف الشمس:استخدام الفلاتر الشمسية المعتمدة.الابتعاد عن استخدام الوسائل التقليدية الأخرى كالزجاج المدخن أو النظارات الشمسية العادية أو أفلام أشعة (إكس) الطبية أو أقراص الحاسب الآلي الممغنطة القديمة وغيرها، نظرًا لأنها لا تحجب كل الأشعة الضارة بل جزءا منها فقط؛ ما يجعلها تمثل خطرا جسيما إذ يمكن معها أن تحترق شبكية العين، إذا استخدمت لفترة تزيد على 30 ثانية.