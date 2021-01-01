«الرجل الطائر».. قفزة بخدمات الإسعاف الجوي



الرجل الطائر الرجل الطائر

ظهر مُسعف شُجاع، في مقطع فيديو نشرته «ديلي ميل»، وهو يحلق فوق تلة في رياح، تزيد سرعتها عن 30 ميلاً في الساعة، وأمطار غزيرة باستخدام البدلة النفاثة، ما دفع الصحيفة لوصف المُسعف بـ «الرجل الحديدي الطائر».



وتمثل هذه الخطوة علامة فارقة جديدة لخدمة الإسعاف الجوي الكبرى ومقرها المملكة المتحدة ( Great North GNAAS)، حيث كانت هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها أحد أفراد فريقهم من التحليق فوق منحدر باستخدام البدلة النفاثة.



وكانت الرحلة جزءًا من تجربة تقنية البدلة JET SUIT، وبهدف استخدام المسعفين للوصول إلى المرضى في المواقع النائية، مثل منطقة Lake District، في المملكة المتحدة.

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و«البدلة النفاثة» طورها المخترع ريتشارد براوننج من Gravity Industries، ويمكن أن تصل بدلة الطيران إلى سرعات مذهلة تصل إلى 85 ميلًا في الساعة، عند ارتفاع يزيد عن 12000 قدم في الهواء.والبلدة النفاثة تعتمد على خمسة محركات نفاثة صغيرة، اثنتان مدمجتان في وحدتين متصلتين بكل يد وواحدة مدمجة في حقيبة ظهر، مما يمنحها وقت طيران يصل إلى عشر دقائق.وبعد حوالي عشرة أيام من التدريب ، قام مسعف من الإسعاف الجوي البريطاني GNAAS يدعى جيمي والش، بالرحلة صعودًا قصيرًا وحادًا في ظروف جوية سيئة، ثم انضم إليه براوننج.وقال براوننج: "إنه لأمر رائع أن نرى التقدم الذي أحرزناه منذ إثبات المفهوم في عام 2020، لقد كان امتيازًا حقيقيًا للطيران حرفيًا جنبًا إلى جنب مع جيمي"، مشيرًا إلى مدى تقدمهم في تطبيق تقنية Jet Suit في عالم الاستجابة الطبية والإسعاف الجوي.