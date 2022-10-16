تقنية «تتبع الحركة»تستخدم للتنبؤ بخطر الموت



تقنية «تتبع الحركة» تقنية «تتبع الحركة»

أفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أجهزة استشعار مقياس التسارع بالهواتف الذكية التي تلتقط بيانات اللياقة البدنية، قادرة على تحديد مخاطر الموت في السنوات الخمس المقبلة ولا يستغرق الأمر سوى ست دقائق من المشي المطرد يوميًا في غضون أسبوع واحد فقط.



وقد تم الاكتشاف، بقيادة جامعة إلينوي ، من خلال تحليل خصائص الحركة من جلسات المشي لـ 103683 مشاركًا.



ووجد الباحثون، أن سرعة مشية الشخص، والوقت الذي يستغرقه المشي لمسافة معينة، هو مؤشر على معدل الوفيات لمدة خمس سنوات - وأولئك الذين يعانون من انخفاض معدل الوفيات لديهم حركة مشي متوسطة إلى قوية ونشاط أقل نشاطا.

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شارك الفريق في الدراسة المنشورة في مجلة PLOS إن التنبؤ بالنموذج يعتمد على كثافة المشي على مدار أيام كاملة.