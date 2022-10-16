29 أكتوبر..انعقاد الملتقى السنوي لمطوري الألعاب المستقلين..



الملتقى السنوي لمطوري الألعاب المستقلين الملتقى السنوي لمطوري الألعاب المستقلين

تنظم أكاديمية تطوير الألعاب بمعهد تكنولوجيا المعلومات، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الملتقى السنوي لمطوري الألعاب المستقلين لعام 2022 يوم 29 أكتوبر بمقر المعهد بالقرية الذكية.



ويأتي ذلك بالتعاون مع القسم المصري بجمعيات مطوري الألعاب العالمية، ومؤسسة "2024 إستوديوز".



والملتقى هو أكبر تجمع سنوي لمطوري الألعاب الرقمية المستقلين، ويهدف إلى دعم صناعة تطوير الألعاب المستقلة بصفة خاصة وتطوير الألعاب الرقمية بصفة عامة، في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ كما يعكس حرص الدولة على رعاية الشباب الموهوبين والمبتكرين في مجال تكنولوجيا المعلومات وصناعة البرمجيات والألعاب الرقمية.

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و للمرة الرابعة هذا العام سيذهب مطور مستقل واحد إلى Indie Prize-Casual Connect (أكبر معرض مستقل دوليًا)!، وسيتم اختيار لعبة واحدة من العرض من خلال أصوات اللاعبين للفوز والمشاركة في جائزة Indie.