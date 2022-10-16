3 ميزات خفية فى واتساب يجب أن تعرفها



واتساب واتساب

يعتبر تطبيق واتساب من أبرز تطبيقات المحادثات عالميا، ويستخدم من الملايين بشكل يومي ودائم، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون، هو الميزات "الخفية" لهذا التطبيق، التي تسهل استخدامه اليومي.



محو الرسائل



تعد القدرة على محو رسالة بعد إرسالها أحد إنجازات "واتساب" الكبرى في آخر أعوام.

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وعلى عكس خدمات المراسلة الأخرى، عندما تحذف نصا من مربع دردشة واتساب، فإنه يزيله للجميع، وليس لك فقط.هذه الميزة مفيدة بشكل خاص إذا قمت بإرسال رسالة إلى دردشة خاطئة أو إذا كانت رسالتك تحتوي على خطأ.يمكنك مسح رسالة عن طريق فتح واتساب ثم الانتقال إلى الدردشة التي تحتوي على الرسالة.بمجرد تحديد موقع الرسالة، ستحتاج إلى النقر عليها مع الاستمرار حتى يظهر "حذف".اضغط على "حذف" ثم "حذف للجميع".سيتم استبدال الرسائل التي تم حذفها بنجاح لدى الجميع بالرسائل التالية: "تم حذف هذه الرسالة".الرسالة الخفيةميزة أخرى جيدة للخصوصية يجب أن يعرفها الجميع على واتساب، هي كيفية إرسال رسالة أو صورة أو مقطع فيديو يختفي بعد فترة محددة.إذا قمت بتشغيل هذه الميزة، فستجعل أي رسائل جديدة في الدردشة تختفي بعد 7 أيام.للقيام بذلك، انتقل إلى الدردشة المحددة، ثم انقر فوق اسم الشخص في الجزء العلوي من الدردشة، ثم انقر فوق "إخفاء الرسائل"، وانقر فوق "تشغيل".يمكنك أيضا إرسال صورة أو مقطع فيديو يتم إخفاءه بمجرد أن يشاهده المستلم مرة واحدة.هذا مفيد عند إرسال معلومات حساسة، مثل التفاصيل المصرفية.واتساب على الحاسوبشيء آخر رائع في واتساب هو أن الخدمة لا تقتصر على هاتفك المحمول فحسب، بل يمكنك أيضا استخدامها على جهاز لوحي أو كمبيوتر محمول.يوجد تطبيق متصفح يمكنك الوصول إليه كمستخدم واتساب، والذي يقوم بمزامنة كل شيء من هاتفك إلى الكمبيوتر المحمول.هذا الأمر مفيد إذا أردت الإجابة على واتساب خلال العمل على الكمبيوتر، دون النظر كل 5 دقائق على شاشة الهاتف.