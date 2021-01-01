معرض باريس 2022: "داتشيا" تكشف عن أغلى إصدار ات "داستر" على الإطلاق.. "Mat Edition"



داتشيا داتشيا

رغم أن أكثر ما خطف الأنظار في جناح الصانعة الرومانية "داتشيا Dacia" بمعرض باريس للسيارات 2022، هو سيارتها الاختبارية "مانيفستو- Manifesto".. إلا أن الشركة (التابعة لمجموعة رينو الفرنسية) قدمت أيضًا إصدار خاص جديد من أيقونتها الـ SUV "داستر - Duster" تحت اسم Mat Edition والذي يتمتع بتصميم فريد ومجموعة واسعة من التجهيزات القياسية، ومن المقرر إنتاج أعداد محدودة منه.



من حيث الشكل الخارجي، تتوفر السيارة بلون طلاء واحد فقط هو رمادي Comet Grey والذي يتميز بتأثير "مط" وهو أول طلاء غير لامع من الصانعة الرومانية.. وقد حصل إصدار Mat Edition أيضًا على شعار داتشيا الجديد على الشبكة وعند باب الشنطة، كما جاءت الجنوط باللون الأسود مقاس17 بوصة بشكل قياسي، وهوائي استقبال بتصميم زعنفة القرش على السقف بلون أسود لامع يتماشى مع أغطية مرايا الأبواب التي جاءت بخط برتقالي يميزها، وهي نفس تفاصيل الفئة Extreme SE موديل العام الماضي.



وفي داخل المقصورة، تأتي السيارة بشاشة ترفيه وعرض البيانات مقاس 8 بوصة تعمل باللمس بنظام Media Nav، كاميرا متعددة الرؤية، ومكيف هواء أوتوماتيك، إلى جانب بطاقة تحل محل المفتاح التقليدي، ولا تتوفرشاشة عدادات رقمية حيث أن هذه الميزة غير متوفرة في طراز داستر.

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تقدم داتشيا مجموعة من خيارات منظومة القوة لسيارتها داستر بشكل عام، لكن ينفرد إصدار Mat Edition فقط بأقوى محرك في تشكيلتها، حيث تعتمد على محرك بنزينTCe 150 سعته 1.3 لتر، قادر على توليد قوة 148 حصان وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك ذي ست سرعات، بينما لم تفصح الشركة عن نظام الدفع للعجلات الخاص بالإصدار الجديد هل سيأتي بـ "الدفع الأمامي" أم "الدفع الكلي"!من المقرر أن تبدأ داتشيا في تلقي طلبات الشراء للإصدار الجديد من داستر خلال الأشهر المقبلة عبر حدث رقمي، حيث قالت في وقت سابق أنه سيتم إنتاج بضع مئات فقط ، لكنها لم تفصح حتى الآن عن السعر، لكن لن نتفاجئ إذا تخطى سعرها السيارة داستر Extreme SE.الجدير بالذكر أن داتشا تخطط لإطلاق الجيل الثاني من داستر والذي من المتوقع ظهوره لأول مرة في عام2024.