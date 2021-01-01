معرض باريس 2022: "ألباين Alpenglow" الاختبارية.. سيارة المستقبل بنكهة مضامير السباق



ألباين Alpenglow ألباين Alpenglow

تخطط العلامة الفرنسية "ألباين Alpine" (التابعة لـرينو Renault) لمستقبل من السيارات الكهربائية بالكامل، حيث كشفت عن واحدة من سياراتها الاختبارية والتي أطلقت عليها اسم "Alpenglow"، خلال معرض باريس للسيارات 2022، وجاءت بمظهر مستوحى من سيارات سباق "Le Mans" الرياضية، كما وصفتها ألباين بأنها "نقطة البداية لجميع تصاميم وتقنيات سياراتها المستقبلية".



من المحتمل أن تأتي السيارة الاختبارية الجديدة كخليفة A110 الحالية، ومع ذلك يمكن أن تحصل السيارة على مزيد من التفاصيل بالشكل الخارجي و ألوان طلاء أكثر، تزامنا مع خطة الشركة للاتجاه نحو السيارات الكهربائية.



وفقا لـ "ألباين" فإن الإضاءة من خلال شريط يمر بطول الواجهة وتفاصيل المصابيح الـLED الموجودة على كلا الجانبين والمصابيح الخلفية التي تأتي بتصميم عمودي وحاد، هي تمثل إلهاما لما ستبدو عليها سيارات العلامة الفرنسية المستقبلية.

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أما بالنسبة لحجم السيارة، فيتجاوز طولها الخمسة أمتار مقابل حوالي مترين للعرض بينما يبلغ الارتفاع متر واحد فقط تقريبًا، ما يشير إلى تصميم سيارات السباق الرياضية حيث تقول ألباين أن أجنحتها الطويلة التي تتخذ شكلا نحيفا مستوحاة من سيارة السباق A220 التي ظهرت في الستينات.وفي الداخل ظهرت المقصورة بمقعد واحد شبيه بمقعد سيارات السباق يستقر في المنتصف، وحصلت على عجلة قيادة مستوحاة من تلك الموجودة في سيارات السباق LMP1 كما تتميز بعناصر تحكم في العديد من وظائف السيارة، ومفتاح لإضاءة لوحة القيادة بالكامل أثناء تشغيل السيارة، إلى جانب بعض الزخارف التي تشير إلى سلاسل جبال الألب.أما عن منظومة القوة تقول ألباين انها ترغب في منح سياراتها المستقبلية محرك يحقق قوة أكبر من قوة محركات السيارات الكهربائية العادية وهو ما يتحقق في المحرك الذي يعمل بالهيدروجين "صديق للبيئة" ويوفر متعة بالقيادة.. لكن لم تفصح الشركة بعد عن أي تفاصيل خاصة بالأداء أو القوة.