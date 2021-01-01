معرض باريس 2022: "ألباين Alpenglow" الاختبارية.. سيارة المستقبل بنكهة مضامير السباق

تخطط العلامة الفرنسية "ألباين Alpine" (التابعة لـرينو Renault) لمستقبل من السيارات الكهربائية بالكامل، حيث كشفت عن واحدة من سياراتها الاختبارية والتي أطلقت عليها اسم "Alpenglow"، خلال معرض باريس للسيارات 2022، وجاءت بمظهر مستوحى من سيارات سباق "Le Mans" الرياضية، كما وصفتها ألباين بأنها "نقطة البداية لجميع تصاميم وتقنيات سياراتها المستقبلية".
من المحتمل أن تأتي السيارة الاختبارية الجديدة كخليفة A110 الحالية، ومع ذلك يمكن أن تحصل السيارة على مزيد من التفاصيل بالشكل الخارجي و ألوان طلاء أكثر، تزامنا مع خطة الشركة للاتجاه نحو السيارات الكهربائية.
وفقا لـ "ألباين" فإن الإضاءة من خلال شريط يمر بطول الواجهة وتفاصيل المصابيح الـLED الموجودة على كلا الجانبين والمصابيح الخلفية التي تأتي بتصميم عمودي وحاد، هي تمثل إلهاما لما ستبدو عليها سيارات العلامة الفرنسية المستقبلية.
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