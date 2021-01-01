تعلن جي إم سي موعد إطلاق سييرا EV و مواصفاتها



جي إم سي جي إم سي

سيتم إطلاق سييرا EV في أوائل عام 2024 في طراز دينالي الشهير (والثمين) ، التي يمكن أن تسير مسافة 400 ميل وسعر مقترح يبلغ 107000 دولار.



في العام التالي ، ستقدم جي إم سي طرازات AT4 و Elevation ، ومن المتوقع أن يبدأ السعر من 50،000 دولار.



سييرا حصلت على لقب خمس من أفضل 10 سيارات مبيعًا في الصناعة في عام 2021 على الرغم من ارتفاع أسعارها بشكل متزايد.

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تتوقع جنرال موتورز على وجه الخصوص أن تبيع الشاحنات الكهربائية تمامًا مثل نظيراتها التي تعمل بالغاز ، إن لم تكن أفضل.سييرا EV هي السيارة الكهربائية الثالثة من جي إم سي ، بعد بيك أب هامر EV و SUV ، وعندما تصل في منتصف عام 2024 ، ستنضم إلى شيفروليه سيلفرادو EV في مجموعة شاحنات جنرال موتورز الكهربائية المتنامية.تشترك GMC Sierra EV في الكثير من أوجه التشابه مع Chevy Silverado EV: كلاهما شاحنات كهربائية كبيرة عالية الركوب بأطراف أمامية صندوقية وبطاريات كبيرة وثقيلة.ترى جي إم سي أن سييرا EV موجهة نحو المشترين الأكثر ثراءً الذين يريدون الأشياء الجيدة ، حيث تشتمل على المقاعد الجلدية المبطنة ، وشاشة لمس كبيرة على شكل صورة ، وتكنولوجيا مساعدة السائق بدون استخدام اليدين ، وحتى بعض الميزات الأكثر غرابة ، مثل CrabWalk Mode.من المتوقع أن تأتي جميع إصدارات الشاحنة بمحركين ، أحدهما في المقدمة والآخر في الخلف. سيكون قادرًا على الشحن بمعدلات تصل إلى 350 كيلو وات ، مما سيضيف حوالي 100 ميل في أقل من 10 دقائق.و مثل معظم السيارات الكهربائية ، ستكون سييرا الكهربائية سريعة بشكل لا يصدق ، وقادرة على الانطلاق من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة في أقل من 4.5 ثانية، و هذا أسرع من Cybertruck أحادية المحرك RWD و مساوية مع Chevy Silverado EV و Ford F-150 Lightning و Cybertruck ثلاثية المحركات.ولكن هذا سيكون أيضًا أبطأ من Cybertruck رباعي المحركات (2.9 ثانية) وإصدار إطلاق Rivian R1T (3.3 ثانية).