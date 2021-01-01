تستثمر بى ام دبليو 1.7 مليار دولار لتصنيع بطاريات لسيارتها الكهربائية

آخر الأخبارأخبار السيارات › تستثمر بى ام دبليو 1.7 مليار دولار لتصنيع بطاريات لسيارتها الكهربائية

صورة الخبر: BMW
BMW

صرحت بي إم دبليو BMW إنها ستصنع بطاريات لسياراتها الكهربائية في مصنع في ساوث كارولينا في أحدث خطوة تقوم بها صانعة سيارات كبيرة لتوطين إنتاج السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة .

حيث تخطط الشركة الألمانية لاستثمار 1.7 مليار دولار في الولايات المتحدة ، بما في ذلك 1 مليار دولار لإنتاج السيارات الكهربائية في مصنع سبارتانبورج التابع لشركة BMW و 700 مليون دولار لمنشأة جديدة لتجميع البطاريات في وودروف القريبة.

و بحلول عام 2030 ، تقول شركة BMW إنها ستمتلك ستة نماذج كهربائية على الأقل قيد الإنتاج في الولايات المتحدة.

سيسمح إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة لمجموعة BMW القادمة من المركبات الإضافية بالتأهل للحصول على الائتمان الضريبي الفيدرالي للمركبات الكهربائية.

و قالت BMW إنها تشارك مع Envision AESC في خططها لمصنع بطاريات مخصص في ساوث كارولينا.

ستنتج شركة الطاقة التي تتخذ من اليابان مقراً لها خلايا بطارية ليثيوم أيون مستديرة مصممة خصيصًا لمنصة BMW من الجيل التالي EV.

و عند اكتماله ، سيكون لمصنع البطاريات قدرة سنوية تبلغ 30 جيجاوات / ساعة (GWh)
كما أعلنت BMW أيضًا عن خطط لبناء مرافق إنتاج للمركبات الكهربائية في أوروبا والصين لتلبية الطلب.

و لدى الشركة حاليًا العديد من الموديلات الكهربائية للبيع ، بما في ذلك i4 سيدان و iX SUV .

المصدر: Nile Motors

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تستثمر بى ام دبليو 1.7 مليار دولار لتصنيع بطاريات لسيارتها الكهربائية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
48144

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager