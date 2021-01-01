تستثمر بى ام دبليو 1.7 مليار دولار لتصنيع بطاريات لسيارتها الكهربائية

صرحت بي إم دبليو BMW إنها ستصنع بطاريات لسياراتها الكهربائية في مصنع في ساوث كارولينا في أحدث خطوة تقوم بها صانعة سيارات كبيرة لتوطين إنتاج السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة .
حيث تخطط الشركة الألمانية لاستثمار 1.7 مليار دولار في الولايات المتحدة ، بما في ذلك 1 مليار دولار لإنتاج السيارات الكهربائية في مصنع سبارتانبورج التابع لشركة BMW و 700 مليون دولار لمنشأة جديدة لتجميع البطاريات في وودروف القريبة.
و بحلول عام 2030 ، تقول شركة BMW إنها ستمتلك ستة نماذج كهربائية على الأقل قيد الإنتاج في الولايات المتحدة.
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