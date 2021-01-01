تستثمر بى ام دبليو 1.7 مليار دولار لتصنيع بطاريات لسيارتها الكهربائية

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صرحت بي إم دبليو BMW إنها ستصنع بطاريات لسياراتها الكهربائية في مصنع في ساوث كارولينا في أحدث خطوة تقوم بها صانعة سيارات كبيرة لتوطين إنتاج السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة .



حيث تخطط الشركة الألمانية لاستثمار 1.7 مليار دولار في الولايات المتحدة ، بما في ذلك 1 مليار دولار لإنتاج السيارات الكهربائية في مصنع سبارتانبورج التابع لشركة BMW و 700 مليون دولار لمنشأة جديدة لتجميع البطاريات في وودروف القريبة.



و بحلول عام 2030 ، تقول شركة BMW إنها ستمتلك ستة نماذج كهربائية على الأقل قيد الإنتاج في الولايات المتحدة.

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سيسمح إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة لمجموعة BMW القادمة من المركبات الإضافية بالتأهل للحصول على الائتمان الضريبي الفيدرالي للمركبات الكهربائية.و قالت BMW إنها تشارك مع Envision AESC في خططها لمصنع بطاريات مخصص في ساوث كارولينا.ستنتج شركة الطاقة التي تتخذ من اليابان مقراً لها خلايا بطارية ليثيوم أيون مستديرة مصممة خصيصًا لمنصة BMW من الجيل التالي EV.و عند اكتماله ، سيكون لمصنع البطاريات قدرة سنوية تبلغ 30 جيجاوات / ساعة (GWh)كما أعلنت BMW أيضًا عن خطط لبناء مرافق إنتاج للمركبات الكهربائية في أوروبا والصين لتلبية الطلب.و لدى الشركة حاليًا العديد من الموديلات الكهربائية للبيع ، بما في ذلك i4 سيدان و iX SUV .