مواصفات و سعر هيونداي اكسنت RB موديل 2023 في سوق السيارات المصري

تم إطلاق السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 التي تنتمي إلى فئة السيارات السيدان ، في سوق السيارات المصري ، تشتمل على محرك 1600 سي سي ، بعزم دوران 156 نيوتن/متر، وقوة 125 حصانا، 4 سلندر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات ، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.1 ثانية.
ومتمتعه بحزمة من التجهيزات بحسب الفئات المطروحة ومنها، فرامل ABS و EBD، ونظام الوسائد الهوائية، بالاضافة إلى حساسات ركن، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، ومثبت للسرعة .
هيونداي اكسنت RB بها العديد من الكماليات منها : مكيف للهواء، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي، و عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة قياسها 7 بوصة، وفتحة سقف كهربائية.
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