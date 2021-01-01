مواصفات و سعر هيونداي اكسنت RB موديل 2023 في سوق السيارات المصري

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هيونداي اكسنت RB

تم إطلاق السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 التي تنتمي إلى فئة السيارات السيدان ، في سوق السيارات المصري ، تشتمل على محرك 1600 سي سي ، بعزم دوران 156 نيوتن/متر، وقوة 125 حصانا، 4 سلندر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات ، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.1 ثانية.

ومتمتعه بحزمة من التجهيزات بحسب الفئات المطروحة ومنها، فرامل ABS و EBD، ونظام الوسائد الهوائية، بالاضافة إلى حساسات ركن، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، ومثبت للسرعة .

هيونداي اكسنت RB بها العديد من الكماليات منها : مكيف للهواء، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي، و عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة قياسها 7 بوصة، وفتحة سقف كهربائية.

أسعار السيارات الجديدة … سع هيونداي اكسنت RB موديل 2023
الفئة الاولى هيونداي اكسنت RB بسعر 343 ألف جنيه .

الفئة الثانية هيونداي اكسنت RB بسعر 353 ألف جنيه .

الفئة الثالثة هيونداي اكسنت RB بسعر 363 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي اكسنت RB بسعر 383 ألف جنيه .
الفئة الخامسة هيونداي اكسنت RB بسعر 378 ألف جنيه .

المصدر: Nile Motors

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