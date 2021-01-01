مواصفات و سعر هيونداي اكسنت RB موديل 2023 في سوق السيارات المصري



هيونداي اكسنت RB هيونداي اكسنت RB

تم إطلاق السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 التي تنتمي إلى فئة السيارات السيدان ، في سوق السيارات المصري ، تشتمل على محرك 1600 سي سي ، بعزم دوران 156 نيوتن/متر، وقوة 125 حصانا، 4 سلندر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات ، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.1 ثانية.



ومتمتعه بحزمة من التجهيزات بحسب الفئات المطروحة ومنها، فرامل ABS و EBD، ونظام الوسائد الهوائية، بالاضافة إلى حساسات ركن، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، ومثبت للسرعة .



هيونداي اكسنت RB بها العديد من الكماليات منها : مكيف للهواء، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي، و عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة قياسها 7 بوصة، وفتحة سقف كهربائية.

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أسعار السيارات الجديدة … سع هيونداي اكسنت RB موديل 2023الفئة الاولى هيونداي اكسنت RB بسعر 343 ألف جنيه .الفئة الثانية هيونداي اكسنت RB بسعر 353 ألف جنيه .الفئة الثالثة هيونداي اكسنت RB بسعر 363 ألف جنيه.الفئة الرابعة هيونداي اكسنت RB بسعر 383 ألف جنيه .الفئة الخامسة هيونداي اكسنت RB بسعر 378 ألف جنيه .