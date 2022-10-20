أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022



أسعار الذهب أسعار الذهب

استهلت أسعار الذهب اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022 في مصر، تعاملاتها الصباحية على الارتفاع الذي سجلته خلال يوم الأحد.



حركة سعر الذهب في مصر

ارتفع سعر الذهب خلال يوم الأحد في محلات الصاغة وسجل ارتفاعات الأعيرة كالتالي:



عيار 24: 1.25 جنيه.

عيار 21: 1 جنيه.

عيار 18: 1 جنيه.

الجنيه الذهب: 8 جنيهات.

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أسعار الذهب اليوم فى مصر (شراء)عيار 24 : 1276 جنيه.عيار 21 : 1116 جنيهات.عيار 18 : 957 جنيه.عيار 14 : 744 جنيه.أسعار الذهب اليوم في مصر (بيع)عيار 24 : 1272 جنيهًا.عيار 21 : 1113 جنيهات.عيار 18 : 954 جنيه.عيار 14 : 742 جنيه.سعر الجنيه الذهب اليوم في مصربلغت أسعار الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة، نحو 8928 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.سعر الذهب اليوم في الدول العربية:بدأ سعر الذهب اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022 في الدول العربية، المعاملات الصباحية، أول أيام التداولات للبورصة العالمية للذهب وسجل كالآتي:سعر الذهب اليوم في السعوديةسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 199.78 ريال.سعر الذهب عيار 22 حوالي 183.13 ريال.سعر الذهب عيار 21 عند 174.81 ريال.سعر الذهب عيار 18 إلى 149.83 ريال.سعر الذهب عيار 14 نحو 116.54 ريال.سعر الذهب اليوم في الكويتسعر الذهب عيار 24 نحو 16.53 دينارأسعار الذهب عيار 22 نحو 15.15 دينار.سعر الذهب عيار 21 نحو 14.46 دينار.سعر الذهب عيار 18 نحو 12.39 دينار.سعر الذهب عيار 14 نحو 9.64 دينارات.سعر الذهب اليوم في الإماراتسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 195.52 درهم.سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 179.22 درهم.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 171.08 درهم.سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 146.64 درهم.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 114.05 درهم.