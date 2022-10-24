أسعار العملات فى مصر اليوم 24-10-2022



أسعار العملات أسعار العملات

حققت أسعار العملات اليوم مستوى مستقر نسبيًّا في مستهل تعاملات الإثنين 24-10-2022 البنكية، داخل البنك المركزي المصري وفقًا لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية المنشور على الموقع الرسمي للبنك، ويستعرض موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهم: «الدينار الكويتي، واليورو، والدرهم الإماراتي، والدولار، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي»، وفقًا لما ترصده مواقع البنوك الرسمية، وشاشات التداول اللحظية.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.30 جنيه للشراء، 63.56 جنيه للبيع.



سعر اليورو اليوم: 19.35 جنيه للشراء، 19.44 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

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سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.34 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم: 19.63 جنيه للشراء، 19.70 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.19 جنيه للشراء، 22.28 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 5.22 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوكالبنك الأهلي المصري: 60.91 جنيه للشراء، 63.50 جنيه للبيع.بنك مصر: 60.93 جنيه للشراء، 63.50 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي: 61.97 جنيه للشراء، 63.57 جنيه للبيع.البنك الأهلي القطري: 61.11 جنيه للشراء، 63.55 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.سعر اليورو اليوم في البنوكبنك الإسكندرية: 19.05 جنيه للشراء، 19.45 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.09 جنيه للشراء، 19.44 جنيه للبيع.البنك المصري الخليجي: 19.09 جنيه للشراء، 19.45 جنيه للبيع.بنك البركة: 19.03 جنيه للشراء، 19.44 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوكبنك بلوم مصر: 5.33 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع.بنك الكويت الوطني: 5.28 جنيه للشراء، 5.39 جنيه للبيع.المصرف المتحد: 5.24 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات .بنك قناة السويس: 5.32 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوكبنك الاستثمار العربي: 21.99 جنيه للشراء، 22.29 جنيه للبيع.البنك الأهلي الكويتي مصر: 21.71 جنيه للشراء، 22.26 جنيه للبيع.بنك التنمية الصناعية: 21.69 جنيه للشراء، 22.29 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.المصرف العربي الدولي: 21.69 جنيه للشراء، 22.24 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في البنوكبنك أبو ظبي التجاري: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.بنك كريدي أجريكول مصر: 19.64 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.بنك المشرق: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.بنك سايب: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي اليوم في البنوكميد بنك: 5.07 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.بنك مصر: 5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.