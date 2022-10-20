البنك الأهلي يتيح التقسيط والسحب النقدي من فيزا المشتريات..بدون فوائد..

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يتيح البنك الأهلي المصري لعملائه تقسيط المشتريات و السحب النقدي من فيزا المشتريات البطاقة الائتمانية ، حتى 55 يوما و 57 يوما بدون فوائد بشرط سداد الحد الادنى المقدر بـ5% من قيمة المشتريات و السحب النقدي ، من فيزا المشتريات البطاقة الائتمانية.



وفيما يلي ترصد المصري اليوم لقرائها، حدود وشروط تقسيط المشتريات من خلال فيزا المشتريات أو البطاقة الائتمانية ، و تقسيط السحب النقدي ، ورسوم عمليات فيزا المشتريات من داخل مصر وخارجها ومن ماكينات البنك الأهلي وغيرها، حيث يتيح البنك الأهلي المصري تقسيط المشتريات والسحب النقدي من فيزا المشتريات بدون فوائد ولكن بشروط معينة.



تقسيط المشتريات والسحب النقدي من البنك الاهلي لبطاقة ماستر كارد ستاندرد وفيزا كلاسيك وماستر كارد مصر للطيران

يصل الحد الأدنى لـ تقسيط المشتريات بدون فوائد حتى 55 يوما من بطاقة ماستر كارد ستاندرد وفيزا كلاسيك و ماستركارد مصر للطيران حتى 20.000 جنيه ويتيح البنك الأهلي لحاملي البطاقة السحب النقدي بقيمة 10.000 أيضا، وفقا لما نشره البنك عبر صفحته الرسمية.

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حدود تقسيط المشتريات بدون فوائد والسحب النقدي من البنك الاهلي لبطاقات فيزا جولد وماستركارد تيتانيوميصل أقصى حد لـ تقسيط المشتريات بدون فوائد لبطاقات فيزا جولد وماستركارد تيتانيوم، قيمة 49.999 جنيها، والسحب النقدي لـ15.000 جنيه.حدود المعاملات من الخارجيصل الحد الاقصى لمبلغ المعاملة الواحدة والحد الاقصى الشهري لبطاقات فيزا كلاسيك / ماستركارد استاندرد / ماستركارد مصر للطيران للحد الائتماني للبطاقة كاملا، ويصل الحد الاقصى اليومي، لـ20 ألف جنيه.ويصل الحد الاقصى لمبلغ المعاملة الواحدة والحد الاقصى الشهري لبطاقات فيزا الذهبية / ماستركارد تيتانيوم للحد الائتماني للبطاقة كاملا، ويصل الحد الاقصى اليومي إلى 50 الف جنيه.تتيح بطاقات البنك الاهلي المصري الائتمانية الخاصية اللا تلامسية "Contactless" وتعني تمرير البطاقة فقط على نقاط البيع الالكترونية المتاح بها هذه الخاصية بدون الحاجة لإدخال الرقم السري لإتمام المعاملة وذلك بحد أقصي 600 جنسه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية للعملية الواحدة.رسوم السحب النقدي لفيزا المشتريات من الماكينات.رسوم السحب النقدي لفيزا مشتريات البنك الاهليقيمة رسوم السحب النقدي لـ فيزا المشتريات من ماكينات البنك الأهلي نحو 2% بحد ادني و 10 جنيهات وفوائد من تاريخ السحب.قيمة رسوم السحب النقدي لفيزا المشتريات من ماكينات البنوك الأخرى نحو 2% بحد ادني و 20 جنيها وفوائد من تاريخ السحب.رسوم السحب النقدي لفيزا المشتريات التابعة للبنك الاهلي المصري من ماكينات خارج جمهوريه مصر العربيه، نحو 30 جنيها و 3% لكل حركه سحب وفوائد من تاريخ السحب.تبدا قيمة الحد الأدنى للسداد الشهري من 5% وسعر الفائدة على العائد المدين بين 22.8% و 27% حسب البطاقات مضمنة وغير مضمنة، وتتراوح فترة السماح للمشتريات بين 55 و 57 يوما.معوقات الحصول على فيزا مشتريات "بطاقة ائتمانية" من البنك الاهليأن يكون العميل اقل من 21 سنة للبطاقات الاصلية و 18 سنة للبطاقة الاضافية.عدم استيفاء كافة البيانات و المستندات المطلوبة.في حالة تجاوز عبء الدين الحد المسموح به من صافى دخل العميل.ان يكون العميل مدرج ضمن القوائم السلبية بالبنك المركزي او لديه أي موانع ائتمانية تحول الحصول على بطاقات ائتمان.وكذلك اسباب ترجع لقرار ادارة تقييم البطاقات الائتمانية.هل يمكن الحصول على اكثر من بطاقة ائتمانية من البنك الاهلي المصرييستطيع العميل الحصول على اكثر من فيزا مشتريات أو بطاقة ائتمانية اضافية من البنك الاهلي المصري بالحد الائتماني الذى يريد تحديده على ان لا يتعدى إجمالي حد البطاقة الائتمانية الاساسية والاضافية اجمالي الحد الائتماني الممنوح للعميل.ما هي فترة السماح لفيزا المشتريات "البطاقة الائتمانية من البنك الاهلي؟هي فترة السماح أو الـ 25 يوم لـ فيزا مشتريات البنك الاهلي لبطاقات (ماستركارد استاندرد - فيزا كلاسيك - ماستركارد مصر للطيران - فيزا جولد - ماستركارد تيتانيوم) او الـ27 يوم لبطاقات (ماستركارد مانشستر يونايتد - فيزا بلاتينية - ماستركارد بلاتينوم) التالية لإصدار كشف حساب البطاقات الائتمانية ويتم عدم احتساب عائد مدين على المشتريات في حالة سداد الرصيد المدين بالكامل خلال فترة السماح علما بانه يتم احتساب الفوائد في حالة سداد الحد الادنى شهريا( للمشتريات ) من تاريخ صدور كشف الحساب وحتى السداد الجزئي ثم استكمال احتساب الفوائد على المبلغ المتبقي من المديونية حتى نهاية الشهر .هل يمكن تقسيط عمليه تمت من تاجر غير متعاقد مع البنك الاهلى ؟يتيح البنك الأهلي للعملاء تقسيط المشتريات خلال الشهر بعد الاتصال بخدمه العملاء وطلب خدمة التقسيط عبر الهاتف؟هل يمكن تقسيط عمليه سحب نقدى؟ويمنح البنك الاهلي عملائه تقسيط عمليات السحب النقدى بعد الاتصال بخدمة العملاء وطلب خدمة التقسيط عبر الهاتف.طرق معرفه المديونيه المستحقه على فيزا المشترياتيمكن معرفه المديونيه على فيزا المشتريات من خلال الاتصال بخدمة العملاء، وخدمة الاهلى نت وكشف حساب ورقى يتم ارساله شهريا ومن خلال ماكينات الصرف الالى.