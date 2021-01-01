طريقة عمل كفتة الفراخ..غداء سريع لأبنائك بعد المدرسة..



كفتة الفراخ كفتة الفراخ

كفتة الفراخ من الوصفات سهلة التحضير، على الرغم من أن بعض ستات البيوت قد تجدها صعبة، ومكلفة، إلا أن في حقيقة الأمر ان طريقة عمل كفتة الفراخ من الطرق سهلة التحضير، وتكاليفها محدودة، ولذلك تعد كفتة الفراخ من الوجبات المناسبة لغداء سريع لأبنائك بعد عودتهم من المدرسة.



كفتة الفراخ المشوية

وتقدم الشيف نشوة منصور خبيرة الطهي، طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية، بخطوات سهلة وسريعة، ونتيجة مضمونة لغداء مميز.



مكونات عمل كفتة الفراخ المشوية

نصف كيلو دجاج مخلى

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بصلة متوسطة مفرومةملعقة صغيرة كمون مطحوننصف ملعقة صغيرة كزبرة مطحونةربع ملعقة صغيرة فلفل أسودملعقة صغيرة بهارات "جارام ماسالا" الهندية أو بهارات عاديةملعقة صغيرة عصير ليمون2 حبة فلفل أخضر أو أحمر حار مفروم ناعم ( أو نصف حبة فلفل أخضر عادى مفروم )4 ملاعق كبيرة كزبرة خضراء مفرومةملعقة كبيرة نعناع فريش مفروم أو ملعقة صغيرة جاف (اختيارى)ملعقة صغيرة زنجبيل فريش مفروم أو ربع ملعقة صغيرة جافملعقة صغيرة ثوم مفرومملعقة صغيرة ملحبيضة مخفوقة بالشوكة2 ملعقة كبيرة جبن مبشور أى نوع حسب الرغبة (اختيارى ممكن الاستغناء عنه)2 ملعقة كبيرة بقسماط خبز مطحون