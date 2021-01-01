طريقة عمل كفتة الفراخ..غداء سريع لأبنائك بعد المدرسة..

كفتة الفراخ من الوصفات سهلة التحضير، على الرغم من أن بعض ستات البيوت قد تجدها صعبة، ومكلفة، إلا أن في حقيقة الأمر ان طريقة عمل كفتة الفراخ من الطرق سهلة التحضير، وتكاليفها محدودة، ولذلك تعد كفتة الفراخ من الوجبات المناسبة لغداء سريع لأبنائك بعد عودتهم من المدرسة.
كفتة الفراخ المشوية
وتقدم الشيف نشوة منصور خبيرة الطهي، طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية، بخطوات سهلة وسريعة، ونتيجة مضمونة لغداء مميز.
مكونات عمل كفتة الفراخ المشوية
نصف كيلو دجاج مخلى
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