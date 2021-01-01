طريقة عمل كفتة الفراخ..غداء سريع لأبنائك بعد المدرسة..

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كفتة الفراخ

كفتة الفراخ من الوصفات سهلة التحضير، على الرغم من أن بعض ستات البيوت قد تجدها صعبة، ومكلفة، إلا أن في حقيقة الأمر ان طريقة عمل كفتة الفراخ من الطرق سهلة التحضير، وتكاليفها محدودة، ولذلك تعد كفتة الفراخ من الوجبات المناسبة لغداء سريع لأبنائك بعد عودتهم من المدرسة.

كفتة الفراخ المشوية
وتقدم الشيف نشوة منصور خبيرة الطهي، طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية، بخطوات سهلة وسريعة، ونتيجة مضمونة لغداء مميز.

مكونات عمل كفتة الفراخ المشوية
نصف كيلو دجاج مخلى

بصلة متوسطة مفرومة

ملعقة صغيرة كمون مطحون

نصف ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة بهارات "جارام ماسالا" الهندية أو بهارات عادية

ملعقة صغيرة عصير ليمون

2 حبة فلفل أخضر أو أحمر حار مفروم ناعم ( أو نصف حبة فلفل أخضر عادى مفروم )

4 ملاعق كبيرة كزبرة خضراء مفرومة

ملعقة كبيرة نعناع فريش مفروم أو ملعقة صغيرة جاف (اختيارى)

ملعقة صغيرة زنجبيل فريش مفروم أو ربع ملعقة صغيرة جاف

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملعقة صغيرة ملح

بيضة مخفوقة بالشوكة

2 ملعقة كبيرة جبن مبشور أى نوع حسب الرغبة (اختيارى ممكن الاستغناء عنه)

2 ملعقة كبيرة بقسماط خبز مطحون

المصدر: بوابة دار المعارف

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